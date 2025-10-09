طلایی نیک: ناکامی رژیم صهیونیستی در نابودی حماس علت آتش بس است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی‌نیک، صبح پنج‌شنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: علت دشمنی دشمنان با ملت ایران این است که مردم دارای ارزش‌ها و داشته‌های گرانبهایی هستند که همواره مورد طمع آنان بوده است اما با ایستادگی و مقاومت خود نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

سخنگو و معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم کشور، هویت فرهنگی و دینی مردم است که دشمن با تهاجم فرهنگی و ابزار رسانه‌ای قصد تخریب و تغییر آن را دارد، اما جوانان و نخبگان ایران اسلامی با هوشمندی و بصیرت نقشه‌های دشمن را خنثی خواهند کرد.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر دشمنان با جبهه مقاومت گفت: دشمنان در سه مرحله برای نابودی ایران برنامه‌ریزی کرده بودند؛ نخست تضعیف کشور و تبدیل «ایران قوی» به «ایران ضعیف»، دوم حذف نظام اسلامی و سوم تجزیه کشور، اما در هفته دوم جنگ دوازده روزه، با رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای و همدلی مردم، نیروهای نظامی کشور با قدرت موشکی و پهپادی، دشمن را با شکست سنگینی روبه‌رو کردیم.

وی با اشاره به اعلام آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود علت اصلی این آتش‌بس بود؛ رژیمی که قصد نابودی حماس را داشت امروز برای آزادی اسرای خود ناچار به توافق با همان گروه شده است.

سردار طلایی‌نیک تأکید کرد: مقاومت مردم فلسطین باعث شد آمریکا و رژیم صهیونیستی در نگاه جهانیان به‌عنوان جنایتکار شناخته شوند و اعتبار بین‌المللی خود را از دست بدهند؛ امروز در سراسر جهان شاهد شکل‌گیری تجمعات مردمی در حمایت از مردم فلسطین هستیم.