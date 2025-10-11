۴۵۵ پروژه ارتباطی در فارس با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۵۵ پروژه در حوزه ارتباطات و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال استان فارس با اعتباری افزون بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال صبح شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات در شیراز به بهره برداری رسید.

این پروژه‌ها که با هدف توسعه دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان افتتاح شدند، شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راه‌اندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه، اجرای طرح فیبر نوری (FTTH) برای منازل و کسب‌وکارها در ۲۷ شهر استان و راه‌اندازی هفت ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم (۵G) است.

همچنین سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری، در نشستی مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان راهکارهای توسعه زیست‌بوم دیجیتال فارس بررسی کرد.

دیدار با دانشگاهیان، بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و علمی این سفر دوروزه اعلام شده است.