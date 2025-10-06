حضور ایرانسل در کنفرانس رمز ایران با نگاه به آینده امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، در «بیست‌ودومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران» که روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود، حضور دارد.

در این رویداد علمی–تخصصی، بخش‌های امنیت شبکه و منابع انسانی ایرانسل با هدف ارتباط مستقیم با نخبگان و متخصصان حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، معرفی دستاوردها و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت شبکه و فرصت‌های شغلی و جذب نیروهای توانمند در حوزه امنیت سایبری، مشارکت فعال دارند.

ایرانسل در قالب رویدادهای جانبی این کنفرانس، مانند «کافه اشتغال» و «ارائه‌های برق‌آسا»، به معرفی ظرفیت‌های فناورانه، ارائه دستاوردها، فناوری‌های جدید و نیازهای تخصصی خود در حوزه امنیت شبکه می‌پردازد. این حضور، علاوه بر معرفی فناوری‌هایی مانند سامانه یکپارچه احراز هویت و سامانه تشخیص نرم‌افزارهای مخرب و مهاجمان شبکه، گامی در راستای شناسایی استعدادهای برتر دانشگاهی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جدید متخصصان افتا به شمار می‌رود.

کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، از مهمترین گردهمایی‌های علمی کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت فضای مجازی است که با حضور شرکت‌های پیشرو در صنعت افتا، دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی برگزار می‌شود و بستر تعامل مستقیم صنعت و دانشگاه را فراهم می‌کند.

ایرانسل که حامی طلایی این رویداد است، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه دانش بومی در حوزه امنیت شبکه و فناوری‌اطلاعات، همواره تلاش دارد تا با سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی، مسیر تحول دیجیتال کشور را تسهیل کند و شتاب دهد.