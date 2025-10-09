به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی تبیینی و گفتمانی اتحاد مقدس که با حضور حجت الاسلام قمی برگزار شد با اشاره به تحولات حساس منطقه و شهادتهای اخیر، بر اهمیت شناخت دقیق شرایط و اولویتهای کشور تأکید کرد.
وی اظهار کرد: مشکل کسانی که در تاریخ نتوانستند نقش مؤثر ایفا کنند، ناشی از عدم درک نیازهای حیاتی و لحظهای بوده است.
وی افزود: امروز تکلیف ملت و مسئولان، حساستر و حیاتیتر از هر زمان دیگری است و پیشرفت، امنیت و آرامش روانی کشور، مستلزم حفظ انسجام ملی و حرکت همافزا در میان آحاد مردم است.
گرزین همچنین نسبت به پراکندگی و عمل هر فرد بر اساس برداشت شخصی هشدار داد و اظهار کرد: اگر اجازه دهیم هر کس بر اساس ظن و برداشت خود عمل کند، مسیر موفقیت برای ما دشوار خواهد شد. ما باید همگی در چارچوبی هوشمندانه و حول محور انقلاب اسلامی و رهبری حکیم آن حرکت کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، تنوع مذهبی و قومی استان را نمونهای بارز از ظرفیت همدلی و وحدت دانست و خاطرنشان کرد: ما در استان گلستان شهدای متعددی از اقوام و مذاهب مختلف از جمله شیعه، اهل سنت، ترکمن، بلوچ و فارس داریم؛ این ترکیب نشاندهنده قوت و پتانسیل بینظیر همدلی و انسجام ملی است.
وی ضمن اعلام رایزنیها برای شکلگیری «گفتگوی ملی گفتمانی»، از چهرههای مردمی دعوت کرد تا در نزدیکتر کردن افقها و تنظیم استراتژیهای متناسب با شرایط جدید کشور، نقشآفرینی کنند.
