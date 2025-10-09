به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا دیلمی ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی تبیینی و گفتمانی اتحاد مقدس که با حضور حجت الاسلام قمی برگزاری شد، بر ضرورت ایجاد هماهنگی و همافزایی در جهت پیشرفت و تعالی تمدنی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اتحاد مقدس میان جبهه حق و باطل در این عصر آخرالزمانی، گفت: در این جنگ ادراکی، نقش بهرهگیری از تمام ظرفیتهای جهان و منطقه حیاتی و غیرقابلانکار است.
دیلمی این همدلی و بصیرت مثالزدنی را مشابه تجربه جنگ تحمیلی اخیر دانست و افزود: امام المسلمین حضرت امام خامنهای و نخبگان حوزوی و تبلیغی همواره بر ضرورت چنین وحدتی تأکید داشتهاند.
وی ادامه داد: پیشرفت در سه حوزه مهم نیازمند مجاهدت فراوان است و این نشست با حضور ریاست سازمان تبلیغات اسلامی فرصتی برای تقویت این همافزایی و هماهنگی به وجود آورده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در حوزه معرفت توحیدی، کار تشکیلاتی و عقلانیت انقلابی، باید به صورت توأمان و ویژه تلاش کنیم تا رضایت ولی خدا و حضرت ولی عصر (عج) را جلب کنیم.
وی همچنین به اتحاد شیعه و اهل سنت در استان گلستان اشاره کرد و گفت: با این همافزایی و طراحی برنامههای نوآورانه، میتوانیم در مسیر تحقق اهداف الهی و تمدنی گامهای مؤثری برداریم.
دیلمی اظهار کرد: امید است این اقدامات مقدمهای باشد برای رسیدن به رضایت حضرت زهرا (س) و سربلندی همه فعالان فرهنگی و دینی در آیندهای نزدیک.
