به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره درمانگری نوجوان با رویکرد مهارتمحور، به همت مرکز راهبردی تعالی خانواده ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان آغاز شد.
این دوره ۸۰ ساعته با حضور روانشناسان، معلمان، معاونان پرورشی، طلاب و دانشجویان علاقهمند به فعالیت در حوزه نوجوانان برگزار شد.
در آئین افتتاحیه، حجتالاسلام عباسعلی گرزین، مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، با تأکید بر ضرورت کادر سازی در دوران نوجوانی گفت: کادرسازی فرهنگی از دوران نوجوانی آغاز میشود و بیتوجهی به این مقطع میتواند آسیبهای جدی برای آینده فرهنگی جامعه به همراه داشته باشد.
دوره درمانگری نوجوان یکی از دورههای نوآورانه و متناسب با نیازهای فرهنگی روز جامعه است که بهصورت کاملاً بومی و تخصصی در این اداره طراحی شده و در اختیار فعالان فرهنگی و مربیان قرار میگیرد.
این دوره با هدف توانمندسازی مربیان و والدین در زمینه تربیت و ارتباط مؤثر با نوجوانان برگزار میشود و شرکتکنندگان در آن با جدیدترین مهارتها و شیوههای درمانگری در حوزه روانشناسی و تربیت نوجوان آشنا خواهند شد.
