به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا، ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور بانوان فعال استان گلستان، بر نقش بیبدیل زنان مؤمن و انقلابی ایران در شکلدهی نظم نوین جهانی تأکید کرد.
وی با اشاره به آشفتگیهای موجود در جهان امروز، گفت: وظایف و مأموریتهای ما در شرایط کنونی بسیار حساستر شده و باید ساختارهای فرهنگی و اجتماعی متناسب با این تغییرات بازتعریف شوند.
یکتا افزود: پایههای روابط اجتماعی و ایمانی باید بر اصول اخوت و همدلی بنا شود تا بتوان با نگاهی توحیدی، مسیر روشنتری را برای آینده ترسیم کرد.
مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور با بیان اینکه خداوند در این ایام به دلهای پاک و نیتهای خالص توجه ویژهای دارد، تأکید کرد: اکنون زمان عمل بیریا و صادقانه است و بانوان مؤمن باید در صف اول تحقق آرمانهای انقلاب و ایجاد تمدن اسلامی نوین قرار گیرند.
یکتا همچنین با قدردانی از تلاشهای بانوان فعال در عرصههای قرآنی، تربیتی و پژوهشی استان گلستان، خاطرنشان کرد: خواهران انقلابی گلستان با برخورداری از تنوع فرهنگی و قومی، ظرفیت تبدیل شدن به الگویی منسجم و موفق در مسیر گام دوم انقلاب را دارند.
وی افزود: امید است با اخلاص و اراده قوی بانوان مؤمن، حرکت عمومی جامعه به سمت قیام لله و انفجار نوری در گام دوم انقلاب شتاب گیرد و این مسیر با حمایت و تأییدات امام عصر (عج) همراه شود.
