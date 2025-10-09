به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا ظهر پنجشنبه در همایش « اندیشه نوجهانی نوجوان ایرانی، دختران ایران» با تاکید بر اینکه دختران دهه هشتادی انقلاب را به اوج می‌رسانند، گفت: مدیریت جنگ امروز به دست زنان انجام می‌شود.

وی افزود: نسل دهه هشتادی، همان نسلی است که قرار است انقلاب را به اوج برساند و کار دشمن را تمام کند.

مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور گفت: برخی از ما برای رسیدن به این آرامش، خون دل خورده‌ایم و غصه این نظام و انقلاب را خورده‌ایم. باید این موضوع را جدی گرفت و بدانیم که در آستانه اتفاقات آخرالزمانی و ظهور هستیم و ماموریت‌ها ویژه و جهانی شده‌اند.