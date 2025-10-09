به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنان امروز خود تاکید کرد: مسکو آماده حمایت از تلاش های مسالمت آمیز برای توقف خون ریزی ها در غزه است. امیدواریم طرح ترامپ بتواند اوضاع خاورمیانه را بهبود بخشد.

پوتین تصریح کرد: تشکیل کشور مستقل فلسطین شرط اصلی تحقق ثبات طولانی مدت در خاورمیانه است.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که مسکو این پیام ها را دریافت کرده که تل آویو مصمم است در مسیر حل و فصل مسائل گام بر دارد و به هیچ عنوان به دنبال درگیری نیست.

وی در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز ایران نیز گفت: این پرونده جز با مذاکره حل نمی شود. در جریان گفتگوها با گروسی در خصوص این موضوع صحبت کردم. روسیه اصرار ایران بر ایجاد یک راهکار مورد قبول برای حل پرونده هسته ای خود را احساس می کند.