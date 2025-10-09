به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمی‌راد روز پنجشنبه در بازدید از پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه هوش مصنوعی، تجهیزات پزشکی و تولید قطعات صنعتی در نوع خود کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر است و نشان‌دهنده استعدادهای درخشان دانشمندان کشور، به‌ویژه در این استان است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور اعضای کمیسیون، به همت ریاست کمیسیون، فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری و آموزش در استان ایجاد کرده و امیدواریم این نشست زمینه‌ساز تقویت ارتباط پارک‌های علم و فناوری با بخش‌های مختلف شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: در منطقه‌ای به نام «عصر انقلاب» با مساحتی حدود ۱۵ هکتار زیرساخت‌هایی فراهم شده، اما نیازمند تلاش مضاعف هستیم. معاون علمی رئیس جمهور قول مساعدت ویژه داده‌اند تا زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب در سریع‌ترین زمان ممکن آماده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: با این اقدامات، حداقل ۱۰۰ شرکت و کارخانه دانش‌بنیان در سال آینده در این منطقه بهره‌برداری خواهند شد و ایده‌ها به محصول تبدیل می‌شوند، که گامی مؤثر در توسعه علمی و صنعتی استان خواهد بود.

عظیمی‌راد در حاشیه بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری یادآور شد: در جریان بازدید، مشاهده شد که مجموعه‌ها در حال توسعه محصولات فناورانه در حوزه‌های مختلف صنعتی و پزشکی هستند و بسیاری از محصولات تحریمی به‌صورت داخلی تولید می‌شوند. عمده نیازهای این شرکت‌ها شامل حمایت مالی، توسعه خطوط تولید و تجهیز امکانات است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با هماهنگی کمیته دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و فناوری، تلاش می‌کند حمایت‌های لازم برای توسعه ظرفیت‌ها، سرمایه در گردش و خرید تجهیزات را فراهم کند تا ایده‌ها به محصول تبدیل شوند.

عظیمی‌راد در پایان تأکید کرد: این بازدیدها نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه دانش‌بنیان و ضرورت حمایت‌های هدفمند برای تقویت شرکت‌ها و تبدیل ایده‌ها به محصولات قابل عرضه است.