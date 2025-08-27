به گزارش خبرنگار مهر، امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، سید فرهنگ فصیحی لنگرودی رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و هئیت همراه بعدازظهر چهارشنبه در سفر خود به تبریز از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه شرکتهای مستقر در پارک بازدید کرد و ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان استان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را قابل توجه و ارزشمند دانست.
شاکری با تأکید بر لزوم استفاده از توان بومی برای حل نیازهای فناورانه صنعت نفت، گفت: شرکتهای فناور و دانشبنیان آذربایجان شرقی توانستهاند با نوآوری و خلاقیت، محصولات و راهکارهایی ارائه دهند که قابلیت تجاریسازی و بهرهبرداری در مقیاس ملی دارد. وزارت نفت نیز از این ظرفیتها در مسیر بومیسازی فناوریها حمایت خواهد کرد.
در جریان این سفر، سه تفاهمنامه همکاری مهم میان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری نفت، شرکت پالایش نفت تبریز و شرکت پتروشیمی تبریز امضا شد که محورهای آن شامل انتقال فناوری، اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک و تجاریسازی محصولات دانشبنیان در صنعت نفت و گاز است.
معاون وزیر نفت همچنین بر این نکته تأکید کرد که پیوند میان صنعت نفت و زیستبوم نوآوری کشور میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی و رشد اقتصاد دانشبنیان در استان و کشور منجر شود.
