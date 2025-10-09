به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان روز پنجشنبه در بازدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیت‌های استان گفت: با وجود فعالیت حدود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان، پارک علم و فناوری تبریز همچنان با استان‌هایی مانند خراسان و اصفهان قابل مقایسه نیست و در برخی حوزه‌ها عقب‌مانده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با همت اعضای کمیسیون، اعتبارات متعددی در نظر گرفته شده است؛ از جمله ۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری و فناوری که از محل تفاهمنامه با وزارت علوم و ۲۰۰ میلیارد تومان تصویب‌شده از سوی استانداری آذربایجان شرقی پیگیری می‌شود که امیدواریم این منابع در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد.

منادی سفیدان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان ادامه داد: ما در این حوزه عقب مانده‌ایم و باید همه کشور برای بهره‌برداری از این قانون تلاش کنند تا رشد و توسعه علمی و فناوری در کشور شتاب بگیرد.