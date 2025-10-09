  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

منادی: تبریز به تقویت زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد

منادی: تبریز به تقویت زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد

تبریز- رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به وجود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان، خواستار تقویت جدی زیرساخت‌ها برای توسعه این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان روز پنجشنبه در بازدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان آذربایجان شرقی با تاکید بر ظرفیت‌های استان گفت: با وجود فعالیت حدود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان، پارک علم و فناوری تبریز همچنان با استان‌هایی مانند خراسان و اصفهان قابل مقایسه نیست و در برخی حوزه‌ها عقب‌مانده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با همت اعضای کمیسیون، اعتبارات متعددی در نظر گرفته شده است؛ از جمله ۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری و فناوری که از محل تفاهمنامه با وزارت علوم و ۲۰۰ میلیارد تومان تصویب‌شده از سوی استانداری آذربایجان شرقی پیگیری می‌شود که امیدواریم این منابع در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد.

منادی سفیدان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان ادامه داد: ما در این حوزه عقب مانده‌ایم و باید همه کشور برای بهره‌برداری از این قانون تلاش کنند تا رشد و توسعه علمی و فناوری در کشور شتاب بگیرد.

کد خبر 6617201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها