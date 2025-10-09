به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات قهرمانی جهان وزنه‌برداری ۲۰۲۵ به میزبانی فورده نروژ، علیرضا معینی و علی عالی‌پور در حرکت یک ضرب موفق به کسب مدال طلا و نقره شدند.

عالی‌پور در یک ضرب وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را از دست داد، در حرکت دوم وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را مهار کرد، همچنین وی در حرکت سوم یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم شد و موفق به مدال نقره جهان در حرکت یک ضرب شد.

معینی دیگر نماینده ایران در حرکت اول یک ضرب با وزنه ۱۷۴ کیلوگرم شروع کرد که موفق به مهار آن شد، در حرکت دوم یک ضرب وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت سوم علاوه بر ثبت رکورد جهانی موفق به مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم شد.

معینی با رکورد ۱۸۲ کیلوگرم در یک ضرب توانست رکورد جهان را یک کیلوگرم ارتقا دهد.

عملکرد معینی در دوضرب به شرح زیر است:

معینی در حرکت اول دو ضرب وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را بالای سر برد.

وی در دومین حرکت دوم دوضرب وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را مهار کرد.

معینی همچنین در حرکت سوم دو ضرب وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را مهار کرد.

معینی در مجموع با مهار وزنه ۳۹۱ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

عملکرد عالی‌پور در دوضرب به شرح زیر است:

عالی‌پور در حرکت اول دو ضرب وزنه ۲۱۱ کیلوگرم را مهار کرد.

وی در دومین حرکت دوضرب نتوانست وزنه ۲۱۷ کیلوگرم را مهار کند.

عالی‌پور در سومین حرکت دو ضرب وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.

علیرضا معینی موفق به کسب یک مدال طلا در یک ضرب و علی عالی‌پور موفق به مدال نقره یک ضرب شده بود و همچنین معینی به مدال نقره مجموع رسید.

کارلوس ناسا بلغارستان قهرمان المپیک که در یک‌ضرب چهارم شد، در حرکت اول دو ضرب موفق به مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرم شد، در دومین حرکت وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را مهار کرد. ناسا در سومین حرکت دو ضرب وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را مهار کرد و با مدال طلا رکورد دوضرب جهان را به نام خود ثبت کرد.

کیانوش رستمی که برای کشور کوزوو وزنه می زند با ۱۷۲ کیلوگرم در یک ضرب و ۲۰۵ دو ضرب و مجموع ۳۷۵ کیلوگرم پنجم شد.