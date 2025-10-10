به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی فوردو نروژ، ابولفضل زارع نماینده کشورمان در گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت.

عملکرد زارع در یک ضرب به شرح زیر است:

وی در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد.

زارع در دومین حرکت یک ضرب وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را مهار کرد.

در سومین حرکت یک ضرب زارع وزنه ۱۷۳ کیلوگرم را مهار کرد.

وی با مهار این وزنه در جایگاه چهارم یک ضرب قرار گرفت.

عملکرد زارع در دو ضرب به شرح زیر است:

او در اولین حرکت دو ضرب نتوانست وزنه ۲۰۸ کیلوگرم را مهار کند.

زارع در دومین حرکت دو ضرب از مهار وزنه ۲۰۹ کیلوگرم بازماند.

وی در سومین حرکت دو ضرب موفق به مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی شد.

در مجموع زارع موفق به ثبت مهار مجموع ۳۸۶ کیلوگرم شد. زارع در نهایت به عنوان هفتم دوضرب و ششم مجموع جدول گروه B رسید.

با برگزاری مسابقات گروه A‌دسته ۱۱۰ کیلوگرم جایگاه نهایی ابوالفضل زارع نیز در این دسته مشخص می‌شود. علیرضا نصیری دیگر نماینده ایران در این دسته است که در گروه A به میدان می‌رود.

مسابقات گروه A‌ ساعت ۲۱ به وقت تهران برگزار خواهد شد.