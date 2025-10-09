به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی وزنهبرداری ۲۰۲۵ به میزبانی فورده نروژ، علی عالیپور و علیرضا معینی دو نماینده ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم هستند.
علی عالیپور در حرکت اول یک ضرب نتوانست وزنه ۱۷۱ کیلوگرم را مهار کند. وی در حرکت دوم یک ضرب وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را انتخاب کرد و موفق به مهار آن شد. عالیپور در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.
عالیپور نسبت به مسابقات قهرمانی آسیا رکورد خود را در یک ضرب دو کیلوگرم ارتقا داد.
همچنین علیرضا معینی دیگر نماینده ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم، در حرکت اول یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۷۴ کیلوگرم شد. معینی در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرم شد. وی در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۱۸۲ کیلوگرم را بالای سر برد که موفق به مهار آن شد.
معینی با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم موفق به ارتقای رکورد جهان شد.
ناسا بلغاری جدیترین مدعی این دسته وزنی موفق نشد وزنههای خود را بالای سر ببرد.
نظر شما