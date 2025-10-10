جوان ایرانی رکورد جهان را شکست/ علیرضا نصیری به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات قهرمانی جهان وزنه‌برداری به میزبانی فورده نروژ، علیرضا نصیری در گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت.

نصیری در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را نتوانست مهار کند،او در دومین حرکت دوضرب باز هم نتوانست وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را مهار کند و از نظر ذهنی بهم ریخت، اما در ادامه بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی برای اینکه نصیری اوت نکند و در جدول بماند، یک کیلوگرم وزنه او را بیشتر کرد و پس از یک وقفه، نصیری روی تخته رفت و سرانجام توانست وزنه ۱۸۴ کیلوگرم را بالای سر ببرد. به این ترتیب علیرضا نصیری با مهار وزنه ۱۸۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب به عنوان هفتمی رسید.

ابوالفضل زارع دیگر نماینده وزنه‌برداری ایران که در گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنه زد، با مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم در یک ضرب وزنه ۲۱۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۸۶ در جایگاه یازدهم قرار گرفت.

همچنین اکبر ژورائف ازبکستانی با مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرم در یک ضرب به مدال طلای این دسته رسید و همچنین رکورد دنیا را شکست.

عملکرد نصیری در دوضرب به شرح زیر است:

او در اولین حرکت دوضرب وزنه ۲۱۸ کیلوگرم را توانست مهار کند. نصیری در دومین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۲۴ کیلوگرم شد. نصیری در سومین حرکت دوضرب وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را مهار کرد و رکورد دو ضرب و مجموعه جوانان جهان را شکست.

به این ترتیب نصیری در گروه A در یک ضرب رکورد ۱۸۴ کیلوگرم، دو ضرب ۲۳۱ کیلوگرم و ۴۱۵ مجموع را به ثبت رساند و به ترتیب در رده هفتم، دوم و دوم جای گرفت. نصیری دو مدال نقره دو ضرب و مجموع دنیا را کسب کرد. او با ثبت رکورد ۲۳۱ کیلوگرم در دوضرب رکورد جوانان جهان را شکست.