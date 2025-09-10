۱۲ درصد جمعیت ایران سالمند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حسینی در نشست شورای اداری داورزن اظهار کرد: ایران یکی از پرسرعت‌ترین کشورها در مسیر سالمندی است و هم اینک ۱۲ درصد جمعیت کشور سالمند هستند که این آمار با شتاب رو به افزایش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود.

وی با اشاره به ۲ بعد مقوله اقتصاد سالمندی که در حال شکل گیری است، تصریح کرد: نخست اینکه سالمندان چگونه می‌توانند در اقتصاد کشور مشارکت کنند و دوم اینکه چه فعالیت‌هایی پیرامون سالمندی باید شکل گیرد که می‌تواند فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند.

حسینی ادامه داد: بایستی تلاش کنیم به سمت سالمندی سالم حرکت کنیم، بدین‌منظور طرح سلام یا سلامت اجتماعی محله‌محور را آغاز کردیم که بخشی از آن اختصاص فضای مدارس در نوبت عصر به ایجاد پاتوق‌های سالمندی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش و مشارکت‌های مردمی در کمک به مددجویان بهزیستی افزود: ۹۰ درصد فعالیت‌های ۱۷۰ گانه سازمان بهزیستی به بخش مردمی سپرده شده است، بهزیستی مجوز داده و یارانه پرداخت می‌کند و مؤسسات غیردولتی، خیریه‌ها و گروه‌های مردمی خدمات را ارائه می‌دهند.

وی بیان کرد: در همین راستا ۲۳ هزار مؤسسه خدمات مرتبط با سازمان بهزیستی را ارائه می‌دهند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ مؤسسه دولتی و بیش از ۲۱ هزار مؤسسه غیردولتی هستند.

حسینی همچنین درباره آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و خط مشاوره ۱۴۸۰ خط مقدم مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستند و خدمات فوری مددکاری و روانشناسی ارائه می‌دهند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: چنانچه فردی در معرض خطر یا خشونت خانگی باشد و شهروندان در خانه یا محله چنین موردی را مشاهده کنند، می‌توانند با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند و همکاران ما به فوریت در محل حاضر می‌شوند.