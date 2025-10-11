به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حسینی روز شنبه در آیین بهره برداری مرکز توانبخشی و نگهداری بیماران روان مزمن «نوید» سبزوار اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان سازمان حمایتی کشور با تربیت مشاوران و روانشناسان متخصص، ایجاد ساختارها و گسترش خدمات متنوع، مسوولیت اجتماعی خود در این حوزه را به درستی ایفا کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به نیازهای حوزه بهزیستی سبزوار بیان کرد: تکمیل بیمارستان بیماران خاص وصعب العلاج حضرت علی اصغر(ع ) سبزوار و نیز احداث مرکز جامع توانبخشی مورد توجه قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: طرح سلامت اجتماعی محله محور سازمان بهزیستی (طرح سلام) با هدف توانمندسازی مبتنی بر جامعه، استعدادیابی و فراهم آوردن شرایطی برای امکان حضور سالمندان محلات در مدارس برای مشارکت در طرح سلامت و آموزش همراه با نشاط در مراکز استانها اجرا می شود که اجرای آن در مدارس شهرستان سبزوار نیز می تواند مد نظر قرار گیرد.
حسینی خاطر نشان کرد: با تشکیل گروههای همیاران سلامت روانیاجتماعی برای نوجوانان تحت عنوان طرح «مانا» و برای زنان با عنوان «خاتم» در ۸۰۰ شهر کشور، ۹۸ هزار دختر و پسر نوجوان زیر پوشش خدمات پیشگیری و توانمند سازی قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان بهزیستی اظهار کرد: در حوزه کاهش آسیب اعتیاد، ۳۶۷ مرکز به ۸۳ هزار نفر خدمات ارائه میدهند، این مراکز شامل «دیآیسی، شلتر، گذری سیار، موبایلون، ایستگاههای کانکسی کاهش آسیب و تیمهای سیار» هستند.
