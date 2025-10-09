برجی:رشد ۴۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی حوزه بهزیستی در منطقه ترشیز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بُرجی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر با اشاره به اهمیت تعامل بینبخشی میان دستگاهها اظهار کرد: هیچ نهاد و سازمانی در استان وجود ندارد که در حوزههای اجتماعی با بهزیستی ارتباط نداشته باشد، همکاری همه دستگاهها برای تحقق اهداف اجتماعی این سازمان ضروری است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به فعالیتهای این سازمان در حوزه مسکن افزود: بهزیستی متولی ساخت مسکن نیست، اما به دلیل جامعه هدف گسترده، در قالب تسهیلات حمایتی مشارکت دارد، امسال تنها یک سهمیه تسهیلات در هر شهرستان تخصیص یافته که باید به صورت عادلانه بین مددجویان توزیع شود.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان در استان نیمهتمام مانده است؛ در حالی که سهم دولت و بهزیستی پرداخت شده اما مددجویان به دلیل مشکلات مالی قادر به تکمیل واحدها نیستند، طرح ویژهای برای تکمیل این واحدها با همکاری خیرین و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در حال اجراست.
برجی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: میزان تحقق برنامههای اشتغال بهزیستی در استان بیش از ۱۶۰ درصد و در حوزه مسکن بالای ۱۰۰ درصد بوده است، این در حالی است که اعتبارات سازمان بسیار محدود بوده و اولویت اصلی به خانوادههای دارای چند معلول اختصاص یافته است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه در استان ماهانه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مددجویان پرداخت میشود، افزود: این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و در برخی حوزهها مانند نگهداری و مراکز اوتیسم افزایش اعتبارات تا ۸۰ درصد نیز گزارش شده است.
وی تصریح کرد: هماکنون بیش از ۱۲۰۰ مؤسسه و خیریه با بهزیستی همکاری دارند و خدمات این سازمان تنها به حوزه معلولیت محدود نیست، بلکه طیف وسیعی از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی را پوشش میدهد.
برجی با اشاره به فعالیتهای اورژانس اجتماعی گفت: از مجموع ۲۸ پایگاه فعال در سطح استان، ۱۲ پایگاه با خودروهای استیجاری خدماترسانی میکنند و امیدواریم تا پایان سال ناوگان این مراکز تکمیل شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در ادامه از رشد ۴۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی در منطقه ترشیز بزرگ خبر داد و افزود: سال گذشته تنها ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار به این منطقه تخصیص یافته بود، اما امسال این رقم به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است، بخشی از این منابع برای احداث نیروگاههای خورشیدی و بهسازی مراکز بهزیستی هزینه میشود.
وی گفت: جامعه هدف بهزیستی در استان شامل بیش از ۱۹۶ هزار فرد دارای معلولیت است، اما خدمات این سازمان فراتر از این آمار و شامل همه گروههای آسیبپذیر در حوزه سلامت اجتماعی میشود.
برجی از همه دستگاهها و خیرین خواست با حمایت از روسای ادارات بهزیستی در شهرستانها، زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم کنند.
