تاکید پیرصالحی بر اهمیت نمایش توانمندی های حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد ۲۰۲۵)، گفت: نمایشگاه‌ها به طور کلی توانمندی و قدرت کشور را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهند.

وی افزود: بعد از جنگ ۱۲ روزه، هم نمایشگاه ایران فارما برگزار شد و هم نمایشگاه ایران مد در حال برگزاری است و هر دو نمایشگاه، نشان‌ دهنده توانمندی و قدرت کشور در تامین نیازهای حوزه سلامت است.

پیرصالحی ادامه داد: اینکه در شرایط سخت کنونی و با وجود مطالبات زیاد شرکت‌ها و مشکلاتی که در پرداخت ارز وجود دارد، شاهد حضور حدود ۳۰۰ شرکت در نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۵ و نمایش با اقتدار محصولات آنها هستیم، نشان از سبقه علمی و زیرساخت‌های قوی این شرکت‌ها است که می‌توانند در شرایط سخت به کشور کمک کنند.‌

سورنا واحدی سخنگوی نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۵، نیز گفت: با توجه به رشد و بازخورد خوبی که نسبت به دوره قبلی نمایشگاه داشتیم، اگر چه چند شرکت به دلیل برخی مشکلات به نمایشگاه امسال نیامدند اما در عوض چند شرکت جدید با ما همراه شدند و فکر می‌کنم در مجموع امسال نمایشگاه خوبی داشته باشیم.

وی افزود: وزیر بهداشت برای نخستین بار طی سال اخیر به نمایشگاه ایران مد آمد و خوشحالیم که بالاخره دیده شدیم و توانستیم قدرت بخش خصوصی را به همه ثابت کنیم.

واحدی با اشاره به اینکه حال صنف تجهیزات پزشکی به‌ طورکلی خوب نیست اما امیدواریم میزان بازدید از نمایشگاه ایران مد امسال قوی‌تر از سال گذشته باشد، عنوان کرد: برنامه‌های جنبی خوبی برای نمایشگاه امسال تدارک دیده شده و خوشبختانه همه متوجه کیفیت برگزاری ایران مد شده‌اند. همچنین کیفیت برگزاری مراسم افتتاح نمایشگاه در مجموع قابل قبول بود