به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی، در سومین روز از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد ۲۰۲۵)، در شهرآفتاب برگزار شد.

عباس مهدیزاده مدیر راهبردی پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو، در این نشست گفت: انتظاراتی که دانشگاه‌ها از سازمان غذا و دارو دارند، خیلی بیشتر است و البته منحنی رسیدن به این انتظارات رو به رشد است.

وی افزود: بخشی از راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود، قابل برون‌سپاری است که به سازمان غذا و دارو کمک می‌کند. ضمن اینکه، باید طی چند ماه آینده بخش دیگری از کارها برون‌سپاری شود تا بتوانیم به سایر وظایف مهم رسیدگی کنیم.

مهدیزاده با عنوان این مطلب که اعتبارات حوزه عملیاتی بر حسب فعالیت‌های هر دانشگاه تخصیص خواهد یافت، ادامه داد: حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه‌ها بر حسب اعتبارات اولویت‌بندی شده است که در ۶ ماهه دوم سال جاری، اجرایی خواهد شد.

مدیر امور راهبری پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو افزود: هفته آینده برنامه‌های انگیزشی حوزه غذا و دارو با اعتبارات در نظر گرفته شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی تخصیص خواهد یافت که به مرور اجرایی می‌شود.

وی گفت: مطابق ۹ بند از شاخص‌ها در راستای بهره‌وری، برای همکاران سازمان غذا و دارو، به طور ماهانه حق بهره‌وری اعطا خواهد شد که در قالب برنامه‌های انگیزشی و ایجاد انگیزه برای کارکنان و مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌ها خواهد بود.