سرهنگ مجید علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت قوی شدن برای دفاع از حقوق و آرمانهای فردی و جمعی، گفت: برای اینکه یک انسان، جامعه یا ملت بتوانند به درستی از حقوق خود دفاع کنند و آرمانهایشان را حفظ کنند، لازم است به قدرتی دست یابند.
وی ادامه داد: ضعف در فرد یا جامعه باعث ناتوانی در دفاع از حقوق و آرمانها میشود، که این موضوع از نظر منطقی و عقلی قابل توجیه است.
جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه احمد بن موسی (ع) افزود: نکته دوم این است که راه اصلی برای قوی شدن، تمرکز بر ظرفیتهای درونی است. در مثال کشورها، مشاهده میشود که کشورهایی که در سطح جهانی قدرت یافتهاند، عمدتاً از همان نقطهای شروع کردهاند که ظرفیتهای درونی خود را شناخته و آنها را به فعلیت رساندهاند.
علی پور گفت: این ظرفیتهای بالقوه، با تلاش و برنامهریزی، به توانمندی و قدرت تبدیل شدهاند. بنابراین، راه رسیدن به قدرت، توجه و بهرهبرداری از ظرفیتهای درونی است و این شیوه، راه و روش اصلی برای رسیدن به قوی بودن است.
قوی شدن در تمامی جنبهها ضروری است
جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی (ع) در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره قوی شدن کشور، افزود: معظم له همواره فرموده اند که مفهوم قوی شدن تنها محدود به حوزه نظامی نیست، بلکه ابعاد مختلفی دارد که باید در نظر گرفته شوند. اگرچه یکی از این ابعاد، حوزه نظامی است که برای پیشگیری از تعرض دشمنان و حفظ امنیت کشور اهمیت دارد، اما قوی شدن در تمامی جنبهها ضروری است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین شاخصههای قوی شدن، حوزه علم و فناوری است؛ چرا که اگر جامعهای در کسب علم و دانش و حضور در مجامع علمی جهانی ضعف داشته باشد و نتواند این دانش را در تمامی ابعاد بهرهبرداری کند، نمیتواند مسیر رشد، تعالی و قدرت را طی کند. بنابراین، حوزه علم و فناوری نقش کلیدی در قویتر شدن کشور دارد. علاوه بر آن، موضوعات پزشکی و علوم دیگر که در اختیار کشورهای خاص است، نیز اهمیت فراوانی دارند.
علی پور تصریح کرد: با توجه به دشمنیهایی که وجود دارد، تنها راه عبور از این چالشها و رسیدن به قدرت واقعی، تقویت در تمامی این ابعاد است.
نخبگان باید جامعه را نسبت به اهمیت این موضوعات آگاه و توجیه کنند
جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی (ع) در بخش پایانی این گفتگو به نقش و اهمیت خواص و نخبگان در توسعه و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: تبیین و توضیح موضوعات مهم برای جامعه، به ویژه توسط نخبگان، امری دشوار و پرهزینه است، اما نتیجه آن بسیار شیرین و ارزشمند خواهد بود.
وی ادامه داد: نخبگان باید جامعه را نسبت به اهمیت این موضوعات آگاه و توجیه کنند و همچنین در جایگاه تصمیمگیری و تصمیمسازی برنامهریزیهای استراتژیک انجام دهند.
جانشین فرمانده سپاه فجر در قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی (ع) تصریح کرد: رساندن کشور به جایگاه واقعی و مطلوب خود در افقهای کوتاهمدت و بلندمدت است. در مجموع، نقش کلیدی نخبگان در راهبردهای توسعه کشور و هدایت جامعه به سمت آیندهای بهتر مورد تأکید قرار گرفته است.
