  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

حق فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی ۲ برابر شد

حق فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی ۲ برابر شد

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، بر اهمیت رضایت همکاران، حفظ سلامت مردم و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه کالاهای سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی شهابی، در سی‌وششمین اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵ در شهرآفتاب برگزار شد، گفت: رضایت همکاران موجب بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات به مصرف‌کنندگان کالاهای سلامت می‌شود. سلامت جسم و روان ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و مدیر موفق کسی است که بتواند باری از دوش دیگران بردارد و امور را تسهیل کند، نه اینکه بر مشکلات بیافزاید.

وی با اشاره به نقش هم‌اندیشی و خرد جمعی در پیشبرد امور، اظهار داشت: همکاری مدیران و کارشناسان، به‌ ویژه در اداره کل تجهیزات پزشکی، می‌تواند موجب رفع چالش‌های داخلی و بهبود خدمات به جامعه شود.

شهابی، حمایت از تولید داخل و ارتقای کیفیت تجهیزات و کالاهای سلامت را از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو دانست و تأکید کرد: کیفیت محصولات باید بر پایه استانداردهای علمی و نتایج آزمایشگاهی معتبر سنجیده شود تا اعتماد عمومی به تولیدات داخلی افزایش یابد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه برنامه‌ریزی در حوزه امور استان‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود، افزود: اداره کل امور استان‌ها نقش مهمی در پر کردن خلأ ارتباطی بین سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد.

وی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات کافی برای نگهداشت تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: خرید دستگاه‌های گران‌قیمت بدون هزینه برای نگهداری آنها، به معنای هدررفت منابع است و باید فرهنگ نگهداشت به‌ درستی در دانشگاه‌ها نهادینه شود.

شهابی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش حق فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی از ۴۰ به ۸۰ درصد، افزود: این مصوبه با تأیید وزیر بهداشت نهایی شده و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در اجرای آن همکاری کامل داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش مشترک، مسیر ارتقای کیفیت کالاهای سلامت و رضایت همکاران سازمان هموارتر شود و خدمات حوزه غذا و دارو روزبه‌روز بهبود یابد.

کد خبر 6618630
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها