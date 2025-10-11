حق فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی ۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی شهابی، در سی‌وششمین اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در حاشیه نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵ در شهرآفتاب برگزار شد، گفت: رضایت همکاران موجب بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات به مصرف‌کنندگان کالاهای سلامت می‌شود. سلامت جسم و روان ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و مدیر موفق کسی است که بتواند باری از دوش دیگران بردارد و امور را تسهیل کند، نه اینکه بر مشکلات بیافزاید.

وی با اشاره به نقش هم‌اندیشی و خرد جمعی در پیشبرد امور، اظهار داشت: همکاری مدیران و کارشناسان، به‌ ویژه در اداره کل تجهیزات پزشکی، می‌تواند موجب رفع چالش‌های داخلی و بهبود خدمات به جامعه شود.

شهابی، حمایت از تولید داخل و ارتقای کیفیت تجهیزات و کالاهای سلامت را از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو دانست و تأکید کرد: کیفیت محصولات باید بر پایه استانداردهای علمی و نتایج آزمایشگاهی معتبر سنجیده شود تا اعتماد عمومی به تولیدات داخلی افزایش یابد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه برنامه‌ریزی در حوزه امور استان‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود، افزود: اداره کل امور استان‌ها نقش مهمی در پر کردن خلأ ارتباطی بین سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد.

وی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات کافی برای نگهداشت تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: خرید دستگاه‌های گران‌قیمت بدون هزینه برای نگهداری آنها، به معنای هدررفت منابع است و باید فرهنگ نگهداشت به‌ درستی در دانشگاه‌ها نهادینه شود.

شهابی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش حق فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی از ۴۰ به ۸۰ درصد، افزود: این مصوبه با تأیید وزیر بهداشت نهایی شده و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در اجرای آن همکاری کامل داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش مشترک، مسیر ارتقای کیفیت کالاهای سلامت و رضایت همکاران سازمان هموارتر شود و خدمات حوزه غذا و دارو روزبه‌روز بهبود یابد.