۷۰ درصد ملزومات مصرفی در بیمارستان ها سهم تولید داخل است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سعیدلو رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، در افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران مد ۲۰۲۵ در شهرآفتاب، افزود: برگزاری این نمایشگاه حاصل اتحاد سه تشکل صنفی است.

وی ادامه داد: تشکل‌های صنفی به دنبال تأمین نیازهای حوزه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی است.

سعیدلو گفت: حدود ۴۵ درصد از نیاز تجهیزات پزشکی سرمایه ای در داخل تولید می‌شود که از کیفیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: همچنین، حدود ۷۰ درصد ملزومات مصرفی در بیمارستان ها نیز حاصل تلاش تولیدکنندگان داخلی است.

سعیدلو گفت: متأسفانه شرکت‌های تجهیزات پزشکی دچار بحران نقدینگی هستند و اگر این مشکل حل شود، توانایی و ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات داخلی را داریم.

در ادامه، عباس تقدسی نژاد مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب گفت: نمایشگاه امسال در فضایی بیش از ۲۰ هزار متر مربع برگزار می‌شود.

وی افزود: روشن نگه داشتن چراغ نمایشگاه ها در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه، دست مریزاد به فعالان صنعت دارد.

تقدسی نژاد گفت: خوشبختانه صنعت تجهیزات پزشکی رو به رشد و توسعه است و نمایشگاه امسال هم بهتر از دوره قبل خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین عامل برگزاری نمایشگاه ها در شهرآفتاب، تفاهم های خوب انجمن های مربوطه بوده و فعالان صنعت تجهیزات پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیستند.

تقدسی نژاد گفت: به نظر ما نمایشگاه باید حلال مسئله باشد و خروجی آن قابل گزارش دهی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ های شهرآفتاب، افزود: این مکان ظرفیت تبدیل به منطقه آزاد را دارد و امیدوارم این نمایشگاه برای حلال مشکلات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح صانعی نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران، خطاب به وزیر بهداشت گفت: خواسته ما این است که مصوبات هیئت دولت در بانک مرکزی حرکت کند.

وی افزود: درمان برای همه ما دغدغه است و اعتقاد داریم، اما در این مسیر هماهنگ نیستیم و مصوبات دولت در بانک مرکزی متوقف می‌شود.

صانعی گفت: بانک مرکزی می طلبد تحت فشار قرار بگیرد تا بتوانیم حق خودمان در حوزه تجهیزات پزشکی را بگیریم.

وی افزود: اگر صنعت تجهیزات پزشکی در مسیر دریافت مطالبات خود دچار مشکل شود، بازوی تامین وزارت بهداشت ضعیف می شود.

صانعی گفت: یکبار برای همیشه با تزریق نقدینگی به دانشگاه‌ها، کالاهای مورد نیاز مراکز درمانی را نقدی بخرید و اجازه ندهید در تورم بمانیم. این پیشنهاد به نفع وزارت بهداشت خواهد بود که کالاها را ۱۰ درصد ارزان تر از تولید کنندگان خریداری کند.‌