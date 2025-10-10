  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

راهپیمایی بشارت نصر در بندرعباس برگزار شد

راهپیمایی بشارت نصر در بندرعباس برگزار شد

بندرعباس - راهپیمایی عظیم بشارت نصر با حضور پرشور اقشار مختلف مردم انقلابی بندرعباس در حمایت از مقاومت فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و همزمان با دیگر نقاط کشور، راهپیمایی باشکوه بشارت نصر با حضور گسترده مردان و زنان انقلابی، جوانان، دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور بندرعباس از پل خواجو تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم های جمهوری اسلامی ایران و پرچم های مقاومت، پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل را به نمایش گذاشتند.

مردم بندرعباس در این راهپیمایی پرشور، با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر پشتیبانی بی‌قید و شرط خود را از آرمان مقدس فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند و بر عزم راسخ خود برای ادامه مسیر شهدا تا آزادی کامل قدس شریف تأکید کردند.

کد خبر 6617522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها