راهپیمایی بشارت نصر در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و همزمان با دیگر نقاط کشور، راهپیمایی باشکوه بشارت نصر با حضور گسترده مردان و زنان انقلابی، جوانان، دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور بندرعباس از پل خواجو تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم های جمهوری اسلامی ایران و پرچم های مقاومت، پلاکاردهایی با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل را به نمایش گذاشتند.

مردم بندرعباس در این راهپیمایی پرشور، با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر پشتیبانی بی‌قید و شرط خود را از آرمان مقدس فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند و بر عزم راسخ خود برای ادامه مسیر شهدا تا آزادی کامل قدس شریف تأکید کردند.