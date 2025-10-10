علم الهدی: مسئله اساسی امروز برطرف شدن مشکلات اقتصادی و معیشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سالگرد حرکت پیروزمندانه طوفان‌الاقصی را به همه شما و امت اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم؛ حرکت و قیام ارزشمندی که عزت و عظمت مسلمین را ثابت کرد و توانست یک حرکت بت شکنانه ای در عرصه جهانی به وجود بیاورد.

امام‌ جمعه مشهد افزود: در واقع بتی را شکست که در حقیقت مورد اقتدار شناسی بسیاری از انسان‌ها و حکومت‌های جهانی آن روز بود و این واقعیت و پیروزی نشاندهنده عظمت اسلام و مسلمین بود؛ عزیزان ما در فلسطین و غزه در این انقلاب بسیار سرمایه‌گذاری کردند و خسارات سنگین دیدند اما نتیجه این شد که بعد از دو سال جنایات دشمن در این منطقه خشم دنیا را برانگیخت و نفرت از صهیونیست و اسرائیل را در دنیا جهانی کرد.

وی ادامه داد: همچنین انسان‌های مبارز و گروه قهرمان حماس و جهاد اسلامی که به‌وسیله دشمن تهدید شده بودند که ظرف دو یا سه‌ماه براندازی خواهد شد؛ دشمن را بعد دو سال مجبور کرد تا با آن‌ها جلسه بگذارند و معاهده امضا کنند؛ این نتیجه پیروزمندانهِ حرکت ایثارگرانه انسان‌های متدین و مؤمن در درگاه خداوند متعال بود که با باورمندی نسبت به قدرت الهی در زندگی دینی خود انقلاب کردند.

تقدیر از ویژه‌برنامه‌های نمایشی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان

علم الهدی با اشاره برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان خاطرنشان کرد: بنده وظیفه خود می‌دانم نسبت به اقدامات کارگزاران ۱۸ هزار شهید خراسان تشکر ویژه‌ای داشته باشم که زحمت و ابتکارات جالبی را نشان داند؛ به خصوص نمایش‌هایی که مورد استقبال همه مردم قرار گرفت.

امام‌ جمعه مشهد عنوان کرد: همچنین از شما مردم تشکر و قدردانی می‌کنم که با احساسات پاک تان از این حرکت‌ها و نمایش‌ها استقبال کردید و نشان دادید در محور زندگی اجتماعی شما جز انقلاب، شهادت و جهاد فی سبیل الله هیچ‌چیز دیگری موجودیت و قدر و قیمت ندارد.

وی ابراز کرد: نسل امروز خراسان و جوانان غیور ما باور کردند که «برادر جان خراسان است اینجا» و عظمت انقلابی بودن «خراسانی» را از نسل‌های گذشته به عنوان میراث ارزشمند به دست گرفتند؛ امیدواریم این اقتدار انقلابی برای نسل امروز خراسان همراه با تمام نسل افتخارآفرین این کشور و امت ادامه پیدا کند.

علم الهدی با بیان اینکه سبک زندگی توحیدی محوری است که انقلاب ما ۴۵ سال گرداگرد آن می‌چرخد، تاکید کرد: آنچه در این نمایشگاه اقتدار شهدای خراسانی در این شبها نمایش داده شد این بود که عزیزان شهید ما چه در خراسان و چه نقاط دیگر کشور محور زندگانیشان سبک زندگی «توحیدی» است.

شاخصه‌های زندگی غیر توحیدی؛ مصرف‌گرایی و لذت گرایی

امام‌ جمعه مشهد با اشاره به دو سبک زندگی توحیدی و غیر توحیدی عنوان کرد: شاخصه های زندگی غیر توحیدی مصرف‌گرایی، لذت‌گرایی و عرفی بودن دین است؛ در حالیکه در وسط و محور زندگی توحیدی تنها رضایت و خواست خدا وجود دارد؛ یعنی همه بهره‌برداری ما از زندگی برگرفته از رضایت و خشنودی خداست.

وی اضافه کرد: عده‌ای از افراد دانسته یا ندانسته در جریان پساجنگ، مزدور و جاسوس دشمنان ما قرارگرفته‌اند؛ آنها در کشور تبلیغ دین عرفی و سبک زندگی مصرف‌گرایی و لذت‌گرایی را انجام می‌دهند درحالی‌که این خواسته دشمن است؛ دشمن می‌خواهد جامعه ما سبک زندگی اسلامی را کنار گذاشته و سبک زندگی غربی را در پیش بگیرد.

راه حل آسایش مردم بهبود معیشت و نه زندگی غربی است

علم الهدی تاکید کرد: عده‌ای روی این موضوع کار میکنند که بی‌حجابی‌ها و لاابالیگری ها باید آزاد باشد تا مردم خوشحال و مسرور شوند و جامعه به این لذایذ و نفسانیات گرایش پیدا کند؛ یعنی مردم از سبک زندگی توحیدی دست بردارند و به سمت سبک زندگی غربی و خوش‌گذرانی حرکت کنند؛ آیا مردمی که در وضعیت سخت اقتصادی قرار گرفتند با این جریانات شاد می‌شوند، درحالی‌که نمی‌توانند زندگی روزمره خود را به خوبی سپری کنند.

ضرورت برخورد جدی قوه قضائیه و مجریه با محتکران اقتصادی

امام‌ جمعه مشهد با بیان اینکه مشکل امروز ما در معیشت و اقتصاد یک مشکل داخلی است و ربطی به تحریم‌های خارجی ندارد، تصریح کرد: شما ببینید در جریان کشاورزی در مناطق شمال و غیره چقدر برنج تولید می‌شود، در حال حاضر انواع مختلف برنج در تولیدات متکثرانه و با فناوری اخیر کشاورزی در کشور تولید می‌شود که غذای مردم تأمین کند با این وجود یک مشت خائن، بی‌رحم و مزدور راه افتادند رزق مردم را احتکار می‌کنند تا مردم در مضیقه معیشت قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: در همین راستا مسئولین ما باید با اقتدار نظام و کشور در عرصه‌های قضایی و اجرایی جلوی این بی‌رحمی ها را بگیرند و مردم ما همراهی کنند زیرا این ربطی به تحریم خارجی ندارد؛ این مسائل گران‌فروشی مربوط به داخل است.

قانون حجاب برگرفته از حکم الهی و اندیشه انقلابی است

علم الهدی با اشاره به اینکه نظام مقتدر ما قدرت مقابله با این تخلفات را دارد، گفت: دقت داشته باشید که مردم ما با لااباگری ها، بی‌بندوباری ها و عرفی شدن دین شاد نمی‌شوند؛ یک عده آدم‌هایی که روزی در این مملکت طرفدار حلال و حرام خدا بودند در این روزها آن‌طرف میز ایستادند و ضد احکام الهی رفتار می‌کنند؛ آیا جز این است که آن‌ها مصداق این آیه قرار گرفتند که به خاطر بدرفتاری‌ها و مقام‌پرستی‌ها به این نقطه رسیدند تا آیات خدا را تکذیب کنند و قانون حجاب را «قانون متروک و ازکارافتاده قانونی» بدانند؛ در حالیکه خداوند در قرآن هشت آیه برای آن دارد و جامعه ما بیش از صد هزار شهید برای این احکام الهی و قرآن داده است.

امام‌ جمعه مشهد افزود: متاسفانه بعضی از اندیشه‌های فاسد فرصت‌طلب و قدرت‌طلب و برخی از سودجویی‌های حرام باعث می‌شود در داخل با مشکل مواجه شویم که امیدواریم با کمک خداوند همانطور که ۴۵ سال مقتدرانه بر دشمن پیروز شدیم، امروز نیز با اقتدار و نیرومندتر از روز اول در مقابل این مشکلات بایستیم و در مقابل چشم جهانیان جلوه کنیم.