به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با حجت الاسلام سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه و روحانیت و همراهی حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، ضمن قدردانی از ارسال پیام ریاست جمهوری و گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: متأسفانه فقدان آیت‌الله رئیسی نه‌تنها برای کشور و دوستداران ایشان سخت بوده بلکه برای خانواده و همه ما نیز ناباورانه است و جز اتفاقات سخت برای ما بوده است؛ امیدواریم خداوند صبر و اجر را برای خانواده ایشان مسئلت کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: قبل از هر بیانی مطلبی یاد مرحوم ابالشهیدین آیت‌الله عبادی را گرامی می‌داریم، ایشان شخصیتی متقی، متواضع و بی‌آلایش بود و با مردم رابطه بسیار خوبی داشت و سال‌ها در جوار حرم شریف ثامن‌الحجج (ع) خدمت کرد. ایشان درزمانی که امام‌جمعه مشهد مقدس بودند همواره در خطبه‌های خود، تحلیل‌های جامعی از موضوعات سیاسی کشور و دنیا ارائه می‌کرد که نشانگر این بود که ایشان تا چه میزان اخبار و حوادث منطقه را دنبال می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود به بیان بخشی از مبارزات خود در قبل از انقلاب و دستگیری در شهر بیرجند پرداخت و ادامه داد: در این دوران بنده در یکی از مساجد بیرجند سخنرانی داشتم و به تبیین مسائل و شرایط روز جامعه می‌پرداختم، بعد از دستگیری و مسائلی که در آن دوران برای ما پیش آمد، عزم و اراده ما را در تداوم مبارزه و استقامت بیش از گذشته کرد تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید.

علم الهدی یکی از مهم‌ترین افتخارات خود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تأسیس دانشگاه امام صادق (ع) دانست و ابراز کرد: این اقدام با همراهی محروم آیت‌الله مهدوی کنی صورت گرفت؛ این مرکز اکنون با تلاش خستگی‌ناپذیر به عنوان یکی از مراکز رشد و ارتقا علم در کشور مطرح است.

مهم‌ترین دغدغه مردم معیشت و مشکلات اقتصادی است

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با ارسال پیام و سلام حضور رئیس‌جمهور اعلام کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری حفظ وحدت و انسجام در کشور عامل شکست دشمن و پیروزی بر مشکلات داخلی کشور است؛ ما نیز طبق وظیفه مطاع فرمایشات ایشان هستیم و امیدواریم این اتحاد مقدس آثار و برکات خود را در سفره‌های مردم نشان دهد؛ زیرا امروز مهم‌ترین دغدغه مردم معیشت و مشکلات اقتصادی است.

در این دیدار حجت‌الاسلام عماد، نیز ضمن ارسال پیام رئیس‌جمهور اظهار کرد: دیدار با شما باعث مباهات است و بنده حامل سلام و عرض احترام مقام ریاست جمهوری خدمت شما هستم، نهاد ریاست جمهوری همواره به عنوان مقام عالی دولت مترصد دریافت پیشنهادها و نقطه نظرات حضرت‌عالی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه و روحانیت با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور شهید ابراز کرد: با شهید آیت‌الله رئیسی در آخرین اجلاسیه نخبگان کشور آشنا شدم و خاطرات بسیار ارزشمندی از ایشان در یاد و خاطره دارم؛ فقدان این مرد بزرگ برای ما مشهود است؛ برای شما و بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال مسئلت دارم.