به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با محمد شاهرخی، نخستین فرماندار اهل سنت شهرستان صالح آباد که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مناطق تلفیقی که اهل‌سنت و شیعه در کنار هم ساکنند، نمادِ همزیستی مسالمت‌آمیز و انسجام ملی‌اند. این هم‌پوشانی مذهبی باعث ایجاد اعتماد متقابل، کاهش شایعات و پیشگیری از تفرقه‌گری می‌شود؛ مردم روزمره با یکدیگر تعامل دارند و در زمان‌های بحران به‌سرعت یکدست می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: تنوع دینی زمینهٔ تبادل فکری، فرهنگی و علمی را فراهم می‌آورد و جشن‌های مشترک حس وحدت را تقویت می‌کند، در همین راستا امیدواریم مردم آن منطقه بتوانند از آثار و برکات حضور شما بیشترین بهره را ببرند.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان صالح‌آباد ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت جاده‌ای این شهرستان از شرایط مطلوب و استانداردی برخوردار نیست، نخستین اقدامی که باید صورت بگیرد، ساخت جاده است.

علم الهدی اضافه کرد: اگر زیرساخت‌های جاده‌ای فراهم شود، حمل و نقل و رفت وآمد تسهیل شده و امکان اشتغالزایی نیز برای مردم این منطقه فراهم خواهد شد، همچنین امکان سرمایه گذاری نیز برای سرمایه‌گذاران در شهرستان صالح آباد فراهم می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تقویت دامداری و ارتباط با کشور افغانستان در خصوص تبادل دام گوسفند، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند مشکل اشتغال و درآمدزایی این شهرستان را در بازه زمانی کوتاه‌تری برطرف کند.