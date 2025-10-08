آیت الله علم الهدی: ۳ ویژگی بارز  شهید رئیسی؛ نبوغ، استقامت و معنویت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم تجلیل از برگزیدگان کتاب شهید رئیسی که در حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا از این مجاهدت ارزشمندی که انتشارات نخل سبز انجام داده و از عزیزانی که با همت و اراده دست به این حرکت زیبا زده‌اند تشکر می‌کنم؛ ما هم در بهره‌برداری از این اقدام گرانبها سهیم هستیم و به همه برادران و خواهرانی که از نقاط مختلف تشریف فرما شده‌اند، خًیر مقدم عرض می‌کنم و امیدوارم که این طرح به طور کامل مشمول رأفت خاصه امام هشتم (ع)شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: می‌خواهم سه نکته را به ترتیب مطرح کنم. نکته نخست درباره شهید آیت‌الله رئیسی است؛ او انسانی بود که دو محور شخصیتی داشت: از یک سو نبوغ، استقامت؛ توان مقاومت و حوصله فراوان در کارها، و از سوی دیگر معنویت؛ سطح بالای معلومات، عبادت، راز و نیاز و توجه عمیق به خدا.

وی خاطرنشان کرد: دارایی‌های برجسته او شامل نبوغ فوق‌العاده، ایستادگی قوی و اخلاص بود؛ او همیشه سعی می‌کرد از هر نوع عارضه‌ای که ممکن بود خدمت به خدا را تحت‌الشعاع قرار دهد، جلوگیری کند.

علم الهدی به جریان ریاست‌جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی اشاره کرد و گفت: وقتی قصد داشت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را طرح کند، ما به‌عنوان منسوبین ایشان مخالف این اقدام شدیم؛ او که در آن زمان قوه قضاییه را در دست داشت، از قوه دیگری برای مطالبه بهره می‌جست و می‌خواست آن را به قوه بدهکاری تبدیل کند. ایشان معتقد بود که به مردم خدمت می‌کند تا مشکلات کشور را حل کند، اما خدمت او نه به خاطر مردم بلکه به خاطر خدا بود؛ کسی که برای خدا به مردم خدمت می‌کند، حتی اگر مردم قدرشناسی نکنند یا او را کفران کنند، انگیزه‌اش از اخلاص در درگاه خدا می‌جوشد و هیچ خستگی‌ای از خدمت به مردم نمی‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: این خدمت با خدا باعث می‌شد هر چه بیشتر خدمت کند، خود را مقرب‌تر به درگاه خدا حس کند؛ عبادت برای بنده‌ای که خداً را عابد می‌طلبد تا لحظه به لحظه این عبادت را توسعه دهد.

وی نکته دوم را فعالیت‌های پژوهشی این انتشارات مطرح کرد و گفت: ما بر این باوریم که برای توسعه اسلام در جهان، بهترین راه نشان دادن معارف اسلام، به‌ویژه آموزه‌های پیغمبر (ص) و اهل‌بیت(ع) است؛ امام هشتم (ع) فرمودند «کلام ما را به دنیا بگویید»، و امام رضا (ع) نیز برای انتقال این معارف به دنیا فراخوان کردند. ایشان در ادامه با تاکید بر توسعه اسلام از طریق ترجمه کتاب های مختلف در زمینه معارف اسلامی به اهمیت انتقال صحیح مطالب توجه داده و به ذکر نمونه ای از این دقت نظر توسط شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در ترجمه کتاب بحث حول المهدی که در حدود ۵۰ سال پیش توسط این شهید گران قدر تالیف و توسط امام جمعه مشهد ترجمه شده پرداخت.

علم الهدی با بیان اینکه در ابتدا آیت‌الله صدر اجازه ترجمه این کتاب را احدی نداد، به مذاکره خود با شهید صدر برای ترجمه کتاب از طریق یکی از علمای مرتبط در تهران، اشاره و ادامه داد: بنا شد ترجمه تحت نظارت آیت‌الله سید کاظم حائری انجام شود، با این شرط که پاورقی یا توضیح شخصی در کتاب نیاید و فقط ترجمهٔ دقیق انجام شود. ایشان ادامه داد: سپس این کتاب به آقای سید محمود هاشمی شاهرودی در نجف تحویل داده شد؛ ایشان اجازه کتبی برای نشر کتاب را دریافت کردند. توجه آیت‌الله صدر به این نکته بود که ترجمهٔ کتاب عربی به فارسی باید نه تنها معانی را منتقل کند، بلکه با فرهنگ ایرانی نیز منطبق باشد؛ بنابراین در انتخاب واژگان باید به واژگان بومی و متناسب با فرهنگ بومی توجه شود تا بازتابی صحیح از مفاهیم داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: ما در ترجمه‌های قبلی به‌خصوص در مباحث فقهی دربارهٔ حکومت و قیام در زمان غیبت با چالش‌های فرهنگی مواجه شدیم؛ لذا ترجمهٔ متون باید با فرهنگ هدف منطبق گردد تا اثر معکوس نداشته باشد.

وی ادامه داد: نکتهٔ سوم این است که به‌عنوان شیعه معتقدیم تا زمانی که آمادگی جهانی برای ظهور امام زمان (عج) فراهم نشود، ظهور ایشان به وقوع نمی‌پیوندد؛ بنابراین راه آماده‌سازی جهانی برای ظهور امام زمان باید به‌دور از تحمیل یک فرهنگ خاص، با درک نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم در کشورهای مختلف انجام گیرد.

علم الهدی تاکید کرد: در کشورهای اسلامی، بخشی از مردم انگیزهٔ انقلابی دارند؛ در پاکستان و هند این انگیزه زیاد است ولی تمام جامعه را در بر نمی‌گیرد، در کشورهای عربی مگر صرفاً در بحرین روحیه انقلابی وجود دارد و در کشورهای غیراسلامی انگیزهٔ انقلابی ضد استکباری به‌صورت گسترده‌ای شکل نگرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: بدین‌جهت، گام دوم انقلاب به‌وسیله مقام معظم رهبری نقطهٔ پیروزی را در ظهور امام زمان معرفی کرد و راه آماده‌سازی جهانی را برای این ظهور نشان داد. این مسیری است که شما آقایان در نهضت ترجمه و گسترش معارف دین با لغات مختلف و سازگاری با فرهنگ‌های گوناگون دنبال می‌کنید؛ امید است این حرکت ارزشمند همچون سپاه جدی امام زمان(عج) باشد و همهٔ شما عزیزان به‌عنوان سربازان جدی ایشان، با تمام وجود در این راه ایستادگی کنید.