علم الهدی: مراسم اعتکاف حرکت عظیمی در جهت تربیت دینی نسل جوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در مراسم دهمین کنگره ملی اعتکاف که در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) برگزار شد، اظهار کرد: شما مهمانان خاص امام رضا(ع) ازنظر خدمتی که در مسئله اعتکاف دارید، هستید که انشالله رأفت خاص ایشان نیز شامل حال شما شود، زیرا مهمانان حضرت درجهبندی شده هستند و کسانی که ویژه و خاصتر باشند، خود ایشان از آنها پذیرایی خواهند کرد؛ همچنین شما خدمتگزاران عرصه عشق بهحق و ارزشمندترین عبادتهای خداوند متعال هستید، یقیناً بیشتر موردتوجه حضرت هستید.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی بابیان اینکه اگر ما بتوانیم ارتباط خاص خود را با خداوند متعال حفظ کنیم، در زندگی سعادتمند خواهیم بود، افزود: اگر ما بخواهیم تصویری از اعتکاف داشته باشیم، فرمایش امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه ثمالی میتواند یک برنامه دقیقی از اعتکاف برای ما مشخص کند؛ ایشان در این دعا از خداوند به عنوان «یکدانه من» تعبیر میکنند؛ این عبارت وابستگی به تمام معنا و ارتباط قطعی انسان با خدا را مشخص میکند و بعد میفرمایند «همت من معتکف بر تو هست»؛ یعنی تمام همت من بر تو تعلق گرفته است.
وی در حقیقت اگر بخواهیم ترسیمی از اعتکاف داشته باشیم، این تعبیر امام سجاد(ع) تصویر و ترسیم دقیقی از اعتکاف برای ما مشخص میکند؛ اینکه یک نوجوان یا جوان در اعتکاف با آن شور پاک خود وابستگی خاصی با خداوند پیدا میکند که سرنوشت زندگی او را نیز مشخص میکند، یک حرکت عظیم در جهت اجرای برنامه تربیتی است که میتوانیم در پرورش نسل جوان خود داشته باشیم.
علم الهدی با تأکید بر اهمیت آسیبشناسی مراسم اعتکاف ادامه داد: ما در مسئله شرکت جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف برنامهریزی درستی نداریم، بهطور مثال اینکه هزینه اعتکاف خود این قشر پرداخت کنند، ممکن است مانع حضور آنان بشود، بهخصوص برای خانوادههای کمبضاعت در مناطق حاشیه شهر و یا دانشجویانی که بهسختی هزینه تحصیل خود را پرداخت میکنند؛ اگر هزینه اعتکاف در بعضی از مراکز آموزشی توسط آن مجموعهها و خیران پرداخت شود، خیلی مؤثر و مفید است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: امیدواریم فعالیت و خدمات شما مورد خشنودی حضرت ولیعصر(عج) قرار بگیرد، چراکه اعتکاف یک وسیله و ابزاری شده تا به لشگر ایشان اضافه کند و نسلی را به جمعیت ارادتمندان بقیهالله در گذشته نیز متصل میکند.
