بختیاری: ایران با قدرت و انسجام در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بختیاری با اشاره به جایگاه مهم خانواده در جامعه اظهار کرد: خانواده نهادی مقدس به شمار می رود که سعادت و پویایی آن از برکات آن است اما بدخلقی میتواند از پویایی آن بکاهد.
امام جمعه چناران بیان کرد: برای تهذیب نفس باید تلاش کرد تا در برابر مشکلات و چالشها با خوش اخلاقی و صبر برخورد کنیم.
وی در ادامه به آسیبهای روانی و اجتماعی ناشی از کینهتوزی، حسادت و بدخلقی اشاره کرد و گفت: این سه خصلت انسان را به سمت ناگواری و مشکلات میکشاند.
بختیاری با تأکید بر نقش ایمان در مقابله با مشکلات و گرفتاریها، افزود: یک انسان مومن در شرایط سخت و گرفتاری هیچگاه بی صبری و بی بصیرتی ندارد.
امام جمعه چناران به مسئله دفاع از مظلومان در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: یکی از امتحانات الهی که در پیش داریم، مسئله حمایت از مظلومان عالم به خصوص مردم غزه و فلسطین است.
وی در این رابطه تأکید کرد: هر گاه پرچم دفاع از مظلومان در کشورهای اسلامی به اهتزاز در آمده، تصویر مقام معظم رهبری و پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار آن به نمایش گذاشته می شود.
بختیاری در ادامه به سیاستهای ددمنشاته آمریکا و اسرائیل علیه ایران و کشورهای مسلمان اشاره و بیان کرد: آمریکا و اسرائیل قصد دارند کشورهای مسلمان و ایران را تضعیف کنند اما ایران با مقاومت و انسجام خود ثابت کرد که هیچگاه از تهدیدات دشمنان هراسی ندارد و در برابر ناملایمات به ایستادگی ادامه میدهد.
امام جمعه چناران از دستگاه قضایی خواست تا با کسانی که باعث سختی معیشت مردم میشوند، برخورد جدی داشته باشند.
وی گفت: دشمنان به دنبال فشار به دولتهای مسلمان و ایجاد ترس در آنان است اما ایران اسلامی در برابر تهدیدات ایستادگی می کند.
بختیاری با انتقاد از خواستههای مطرحشده از سوی آمریکا درباره ایران تأکید کرد: پذیرش غنیسازی صفر، کاهش برد موشکها به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر، خلع سلاح گروههای مقاومت و محدود کردن نفوذ منطقهای ایران، از خواسته های دشمنان است که هرگز قابل قبول نیست و آمریکا و اسرائیل آرزوی تسلط بر ایران را باید به گور ببرند.
امام جمعه چناران در ادامه به پدیده ای که آن را عادیسازی اسنپبک خواند، تصریح کرد: دشمنان علاوه بر فشار نظامی و سیاسی، از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای وارد آوردن فشار به کشور استفاده میکنند.
وی به افتخارات ورزشکاران ایرانی اشاره کرد و گفت: ورزشکاران ایرانی نه تنها در عرصههای ورزشی بلکه در عرصههای فرهنگی و معنوی نیز قدرت، اعتماد به نفس و عزت ایرانی را به جهانیان معرفی میکنند.
بختیاری همچنین به اهمیت هفته پیوند اولیا و مربیان اشاره کرد و افزود: این هفته فرصتی است تا والدین ارتباط خود را با مدارس تقویت کرده تا از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان جلوگیری کنند.
