موافقت کابینه نتانیاهو با توافق آتش‌بس در غزه

رسانه‌های عبری از موافقت کابینه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با توافق آتش‌بس در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه نتانیاهو با توافق آتش‌بس در غزه و آزادی اسرا موافقت کرد.

رسانه‌های عبری اعلام کردند که بعد از موافقت کابینه نتانیاهو با توافق آتش‌بس، آتش‌بس در غزه وارد فاز اجرایی شده است.

گفتنی است که کابینه نتانیاهو لحظاتی قبل برای بررسی توافق آتش‌بس در غزه نشست برگزار کرد.

رسانه‌های خبری اعلام کردند که بعد از موافقت کابینه اسرائیل با توافق آتش‌بس، حملات این رژیم به غزه متوقف شده است.

این در حالی است که تا قبل از نشست کابینه نتانیاهو برای بررسی آتش‌بس، حملات این رژیم به مناطق مختلف غزه ادامه داشت و در یکی از این حملات چندین فلسطینی به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

گفتنی است که توافق آتش‌بس در غزه ظهر پنجشنبه میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرم الشیخ مصر امضا شد.

