  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

شهادت ۱۷۰۰ پزشک و پرستار در نوار غزه

شهادت ۱۷۰۰ پزشک و پرستار در نوار غزه

مدیر کل بیمارستان‌های غزه از شهادت ۱۷۰۰ پزشک و پرستار در تجاوز دو ساله رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر کل بیمارستان‌های غزه تأکید کرد: با توجه به اینکه هزاران زخمی هنوز در بیمارستان‌های نوار غزه بستری هستند، چالش‌های بزرگی پیش روی بخش بهداشت و درمان این باریکه قرار دارد.

«محمد زقوت» در ادامه سخنانش با اشاره به خسارات تجاوز دو ساله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در بخش بهداشت و درمان گفت: ما ۱۷۰۰ پزشک مشاور و پرستار را به دلیل جنگ از دست داده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما در تلاش برای نجات بیماران هستیم و بازسازی بیمارستان‌ها در نوار غزه زمان زیادی می‌برد. هزاران بیمار در نوار غزه وجود دارد و ما نمی‌توانیم داروهایی برای درمان بیماران سرطانی، بیماران دیابتی یا زنان باردار تأمین کنیم.

مدیر کل بیمارستان‌های غزه خاطرنشان کرد: ما درخواست ورود داروهای ضروری، لوازم پزشکی و مواد لازم برای بخش‌های رادیولوژی را داده‌ایم و این کمک ها ممکن است تا فردا به دست ما برسد.

کد خبر 6617986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها