شهادت ۱۷۰۰ پزشک و پرستار در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر کل بیمارستان‌های غزه تأکید کرد: با توجه به اینکه هزاران زخمی هنوز در بیمارستان‌های نوار غزه بستری هستند، چالش‌های بزرگی پیش روی بخش بهداشت و درمان این باریکه قرار دارد.

«محمد زقوت» در ادامه سخنانش با اشاره به خسارات تجاوز دو ساله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در بخش بهداشت و درمان گفت: ما ۱۷۰۰ پزشک مشاور و پرستار را به دلیل جنگ از دست داده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما در تلاش برای نجات بیماران هستیم و بازسازی بیمارستان‌ها در نوار غزه زمان زیادی می‌برد. هزاران بیمار در نوار غزه وجود دارد و ما نمی‌توانیم داروهایی برای درمان بیماران سرطانی، بیماران دیابتی یا زنان باردار تأمین کنیم.

مدیر کل بیمارستان‌های غزه خاطرنشان کرد: ما درخواست ورود داروهای ضروری، لوازم پزشکی و مواد لازم برای بخش‌های رادیولوژی را داده‌ایم و این کمک ها ممکن است تا فردا به دست ما برسد.