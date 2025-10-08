نیما عالمیان از ترکیب آسیایی تیم ملی تنیس روی میز کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در رقابت های تیمی تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم های ملی مردان و زنان ایران امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) عازم دهلی نو محل برگزاری این رقابت ها شدند. این دو تیم با در اختیار داشتن کامل بازیکنان شان تهران را ترک کردند. البته طبق برنامه از پیش تعیین شده، قرار بود نوشاد و نیما عالمیان که در لیگ فرانسه مشغول هستند، از این کشور راهی هند شوند.

ویزای نوشاد عالمیان روز گذشته صادر شد، این بازیکن امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر) از فرانسه عازم هند می شود. نیما عالمیان اما در این سفر حضور نخواهد داشت چراکه او نتوانست ویزای این سفر را دریافت کند. کارت اقامت نیما عالمیان کمتر از ۳ ماه اعتبار داشته است و همین مسئله صدور ویزای او را با مشکل اینچنینی مواجه کرد.

بر این اساس، تیم ملی تنیس روی میز مردان با ترکیب ۴ نفره و تیم ملی تنیس روی میز زنان با ترکیب ۵ نفره در رقابت های تیمی قهرمانی آسیا شرکت می کنند.

نوشاد عالمیان، امیرحسین هدایی، محمد موسوی و بنیامین فرجی ترکیب تیم ملی مردان را تشکیل می دهند. در تیم زنان هم ندا شهسواری، شیما صفایی، ستایش ایلوخانی، فاطمه یاری و صبا سراجی ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی هدایت پینگ پنگ بازان را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده دارند. این رقابت ها از روز جمعه آغاز می شود. تیم های برتر مسابقات قهرمانی آسیا صاحب سهمیه رقابت های ۲۰۲۶ لندن می شوند.