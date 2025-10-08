سیما لیموچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۵ نفره بودن ترکیب تیم ملی تنیس روی میز زنان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در مورد وضعیت آمادگی آنها گفت: از دو ماه پیش هدایت تیم ملی را عهده دار شدم و طی این مدت با توجه به فرصتی که در اختیار داشتیم، سه مرحله اردوی آماده سازی برای بازیکنان برگزارکردیم. هر اردو زنجیروار به اردوی دیگر وصل بود، سومین و آخرین مرحله اردو دو روز پیش (دوشنبه) تمام شد.

وی ادامه داد: برخی بازیکنان در لیگ دیگر کشورها بازی می کنند و به همین دلیل درجریان اردوها، زمانی را هم به دیدارهای باشگاهی شان اختصاص دادند. بازیکنی مانند ندا شهسواری هم در لیگ کشورهای عرب شرکت داشت یا شیما صفایی که در چند مسابقه بین المللی حاضر شد و در کانتندر ترکیه به عنوان اولین زن تاریخ تنیس روی میز ایران صاحب مدال برنز شد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: این اعزام و حضورها به آمادگی بهتر بازیکنان کمک می کرد اما هیچ یک مانع از پیگیری منظم اردوها و تمرینات مان نشد. اهدافی را در نظر داشتیم و بر مبنای آنها تمرینات بدنسازی و تکنیکی را پیش بردیم البته با احتیاط عمل می کردیم تا بازیکنان با خطر و ریسک آسیب دیدگی هم مواجه نشوند.

لیموچی با تاکید بر اینکه بعد از سال ها اولین بار است که هدایت تیم ملی تنیس روی میز زنان را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: در مسابقات جهانی به غیر از یک مدال برنز که به اروپایی ها رسید، سایر مدال ها را آسیایی ها از آن خود کردند. همین نشان می دهد که سطح مسابقات قهرمانی آسیا چقدر می تواند بالا باشد به خصوص که قرار است در آن سهمیه جهانی هم توزیع شود.

پاسخ لیموچی به جهانی شدن پینگ‌پنگ‌بازان زن ایران: ان شاالله سهمیه بگیرند

وی در پاسخ به این پرسش که «برای تیم ملی تنیس روی میز زنان در مسابقات قهرمانی آسیا چقدر شانس کسب سهمیه جهانی مسابقات ۲۰۲۶ لندن را قائل هستید؟»، گفت: ان شاالله که می توانیم سهمیه بگیریم. ۱۳ تیم از هند به مسابقات جهانی راه پیدا می کنند. فکر می کنم شرایط کلی تیم و بازیکنان به گونه ای است که بتوانند سهمیه بگیرند. به غیر از ندا شهسواری که همچنان بدنی آماده دارد و با انگیزه است، سایر نفرات مان جوان هستند. میانگین سنی تیم ۱۹ سال است اما به همین تیم جوان امیدواریم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان با تاکید بر برتری رقبای تیمش از حیث تدارکات و حضور مستمر در اردوها و دیدارهای تدارکاتی گفت: آنها دو هفته یکبار شرایط حضور در یک اردو یا دیدار تدارکاتی را پیدا می کنند و ما ۳ ماه یکبار؛ این دو خیلی با هم متفاوت است و تفاوت زیاد در نتیجه گیری را موجب می شود. بازیکنان ما با قدرت بازی می کنند. آنها دستان قوی دارند و زمانیکه استرس ندارند، واقعا خوب هستند.

لیموچی تاکید کرد: بازیکنان ایران حتی از حیث سرعت هم با حریفان شان برابری می کنند. تفاوت عمده تنیس روی میز زنان ایران با دیگر کشورها در تدارکات است. در واقع رقبای بازیکنان ایران تنها در تدارکات شرایطی ایده ال تر دارند نه مسائل فنی، امیدوارم مسئولان وزارت ورزش نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند و با مهیا کردن شرایط حمایت مالی، کمک کنند تا این تفاوت کمتر شود.