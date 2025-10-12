  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

سلامت معنوی بانوان در پرتو زیست عفیفانه

سلامت معنوی بانوان در پرتو زیست عفیفانه

شاهرود - رعایت حجاب، عفاف و حیا بانوان در جوامع موجب اشاعه بیشتر مسائل معنوی شده و پرتو نور الهی را به همراه دارد.

دریافت 27 MB
کد خبر 6617740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها