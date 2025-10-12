https://mehrnews.com/x39gfW ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸ کد خبر 6617740 استانها سمنان استانها سمنان ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸ سلامت معنوی بانوان در پرتو زیست عفیفانه شاهرود - رعایت حجاب، عفاف و حیا بانوان در جوامع موجب اشاعه بیشتر مسائل معنوی شده و پرتو نور الهی را به همراه دارد. دریافت 27 MB کد خبر 6617740 کپی شد مطالب مرتبط برهنگی در کافهها آرامش روانی جامعه را گرو گرفته است چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» در ارومیه برگزار می شود پوشش عفیفانه؛ بازتابی از هویت، اخلاق و فرهنگ تاریخی ایرانیان برچسبها عفاف و حجاب تبلیغات اسلامی سمنان سلامت معنوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان
