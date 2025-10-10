  1. ورزش
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

آخرین وضعیت آیت شریفی؛ فوق‌سنگین ایران روی تخته می‌رود؟

در حالی که ملی‌پوشان دسته فوق‌سنگین فردا باید در مسابقات جهانی وزنه‌برداری روی تخته بروند، هنوز تکلیف آیت شریفی مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات جهانی وزنه‌برداری به روزهای پایانی خود رسیده و فردا عصر( شنبه) از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت ایران دو وزنه‌بردار فوق سنگین ایران علی داودی و آیت شریفی باید روی تخته بروند اما هنوز تکلیف شریفی مشخص نیست.

آیت شریفی در تمرینات تیم ملی پیش از اعزام، حین حرکت دو ضرب دچار آسیب دیدگی از ناحیه پا شد و همین مسئله نگرانی‌هایی را برای حضور او در مسابقات قهرمانی جهان ایجاد کرد.

دکتر رضا شیروانی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه‌برداری در مورد آخرین وضعیت آیت شریفی گفت: وضعیت آیت شریفی خوب است و تمرینات را پیگیری می‌کند اما تصمیم‌گیری در مورد اینکه فردا روی تخته برود یا خیر، برعهده کادر فنی است و باید ببینیم آنها فردا چه تصمیمی می‌گیرند. ولی از نظر پزشکی وضعیت مصدومیت او خوب است‌.

