  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در یک قدمی قهرمانی جهان/ چشم انتظار یک طلا

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در یک قدمی قهرمانی جهان/ چشم انتظار یک طلا

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب ۳۶۶ امتیاز در مسابقات جهانی در صدر جدول قرار گرفته است و در صورت تداوم درخشش ملی پوشان در روز شنبه، با اقتدار قهرمان جهان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی فورده نروژ در حال پیگیری است. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با ۸ وزنه‌برداری راهی این مسابقات شد. در حال حاضر علیرضا معینی وزنه‌بردار دسته ۹۴ کیلوگرم در یک ضرب به مدال طلا رسید و در مجموع موفق به کسب مدال نقره شد.

علی عالی‌پور دیگر وزنه‌بردار ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره در یک ضرب شد. علیرضا نصیری دیگر نماینده ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد.

در حال حاضر تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب ۳۶۶ امتیاز در صدر جدول است و کره شمالی با کسب ۳۵۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

وزنه‌برداران ایران در حالی در صدر جدول قرار گرفتند کار هنوز تمام نشده و فردا دو نماینده ایران در دسته فوق سنگین علی داوودی و آیت شریفی باید روی تخته بروند.

البته آیت شریفی به دلیل مصدومیت پیش از اعزام از ناحیه پا هنوز تکلیفش مشخص نیست و فردا پیش از اینکه روی تخته برود باید معاینه شود و در صورتی که پزشک تیم وضعیت او را تایید کند، می‌تواند روی تخته برود.

کد خبر 6618059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمود DE ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      12 2
      پاسخ
      با سلام وعرض .به امید خدا قهرمان جهان میشویم.واین حق بچه های تیم ملی با کادر مجرب به قله رفیع دنیا تکیه میکنیم.افتخار ایران و ایرانی.
    • محمد IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      12 0
      پاسخ
      به امیدخدا پولادمردان ایران باجام قهرمانی به ایران برگردند
    • احمد رضایی IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      6 3
      پاسخ
      همیشه قهرمان میهنم اساتید همه قهرمان ماشاالله ماشاالله
    • اسماعیل GB ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      7 0
      پاسخ
      برای سنگین وزن چرا یوسفی را نبردن
      • مهدی عبدلی IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
        1 0
        جراحی کردن انشاالله اون داریم برا چن ماه دیگه
      • علی IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
        2 0
        عمل کرده
    • محمد IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      7 0
      پاسخ
      باسلام میشه یه نفر توضیح بده که منم بفهمم چجوری شده ایران بایک طلا اول شده کره شمالی با چندین طلا دوم؟
    • دینگیل IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به امید پیروزی تیم وزنه برداری ایران. اگر مصدوم هست چرا بردنش . وزنه برداری هستش نه شطرنج . این سطح از مسابقات چیزی نیست که یک نفر مصدوم ببرن حالا بعد ببینم چی میشه. خوب یکی دیگه رو می بردند. این تیم خوبه و این قسمت از کارشون اشکال داره.
    • رضا امامقلی تبار IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به لطف خداوند آیت هم با طلا از تخته پایین می‌آید...... ایران قهرمان جهان خواهد شد ......
    • داریوش IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ایران جایگاه شیران.به امید پروردگار اول میشیم کشتی مون هم اول شد کم کم تو ورزش دنیا باید به ایران احترام بگذارند به عنوان امپراتوری بزرگ ایران
    • بهزاد IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      سلام.وقتی کره شمالی با اون درهای بسته وبی خبری ودوری ازجهان امروز دررده د‌وم قراردارد مشخص است سطح کیفی وزنه برداری جهان بسیار پایین است.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها