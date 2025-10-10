به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی فورده نروژ در حال پیگیری است. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با ۸ وزنه‌برداری راهی این مسابقات شد. در حال حاضر علیرضا معینی وزنه‌بردار دسته ۹۴ کیلوگرم در یک ضرب به مدال طلا رسید و در مجموع موفق به کسب مدال نقره شد.

علی عالی‌پور دیگر وزنه‌بردار ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره در یک ضرب شد. علیرضا نصیری دیگر نماینده ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم موفق به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد.



در حال حاضر تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب ۳۶۶ امتیاز در صدر جدول است و کره شمالی با کسب ۳۵۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.



وزنه‌برداران ایران در حالی در صدر جدول قرار گرفتند کار هنوز تمام نشده و فردا دو نماینده ایران در دسته فوق سنگین علی داوودی و آیت شریفی باید روی تخته بروند.



البته آیت شریفی به دلیل مصدومیت پیش از اعزام از ناحیه پا هنوز تکلیفش مشخص نیست و فردا پیش از اینکه روی تخته برود باید معاینه شود و در صورتی که پزشک تیم وضعیت او را تایید کند، می‌تواند روی تخته برود.