  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

تاریخ‌سازی دختر پاراوزنه‌برداری ایران با قهرمانی در جهان

عطیه‌سادات حسینی در رقابت‌های قهرمانی جهان به دو مدال طلا دست یافت، این مدال‌ها اولین مدال پاراوزنه‌برداری بانوان به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دامه یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در بخش جوانان که در مصر جریان دارد و در دومین روز این پیکارها، عطیه سادات حسینی در دسته ۶۱ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

حسینی در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه های ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم شد اما در حرکت سوم از مهار وزنه ۹۴ کیلوگرم بازماند با این حال توانست مدال طلای جهان را از آن خود کند.

این اولین مدال طلای پاراوزنه برداری زنان ابران در تاریخ این رشته به حساب می آید.

در ادامه مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان، عطیه سادات حسینی مدال طلای مجموع را هم از آن خود کرد.

او در مجموع ۳ حرکت با ثبت ۱۷۵ کیلوگرم توانست مدال طلای مجموع مسابقات قهرمانی جهان را هم از آن خود کرد.

