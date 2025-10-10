  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

خاتون با شکست گل‌گهر به صدر جدول بازگشت/ پرسپولیس به سپاهان باخت

پنجمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران با برتری خاتون بم مدعی مدعی قهرمانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از پیکارهای لیگ برتر فوتبال زنان عصر امروز (جمعه) هجدهم مهرماه در ۵ شهر مختلف دنبال شد که در مهمترین بازی این هفته دو تیم گل‌گهر سیرجان و خاتون بم به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مرضیه جعفری در خاتون موفق شدند با نتیجه چهار بر سه از سد گل گهر عبور کنند و با یک بازی کمتر به صدر جدول صعود کنند.

پرونده هفته پنجم لیگ برتر زنان در حالی بسته شد که خاتون بم با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به گل‌گهر سیرجان در صدر جدول قرار گرفت و ایستا البرز با ۱۰ امتیاز در جایگاه سوم جدول حضور یافت.

سپاهان اصفهان با ۹ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد و پالایش گاز ایلام با ۸ امتیاز در موقعیت پنجم جای گرفت. ملوان بندرانزلی هم با ۵ امتیاز و گل زده بیشتر نسبت به پرسپولیس در رتبه ششم نامش به چشم می‌خورد و سرخ‌پوشان پایتخت در رتبه هفتم حضور دارند.

نتایج هفته پنجم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان:

* سپاهان اصفهان ۲ - صفر پرسپولیس تهران

*گل‌گهر سیرجان ۳ – ۴ خاتون بم

*پالایش گاز ایلام ۱ – ۱ ملوان بندرانزلی

*ایستا البرز ۵ – صفر یاسام کردستان

*ایساتیس کران فارس صفر - ۱ آوا تهران

