به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از پیکارهای لیگ برتر فوتبال زنان عصر امروز (جمعه) هجدهم مهرماه در ۵ شهر مختلف دنبال شد که در مهمترین بازی این هفته دو تیم گل‌گهر سیرجان و خاتون بم به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مرضیه جعفری در خاتون موفق شدند با نتیجه چهار بر سه از سد گل گهر عبور کنند و با یک بازی کمتر به صدر جدول صعود کنند.



پرونده هفته پنجم لیگ برتر زنان در حالی بسته شد که خاتون بم با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به گل‌گهر سیرجان در صدر جدول قرار گرفت و ایستا البرز با ۱۰ امتیاز در جایگاه سوم جدول حضور یافت.



سپاهان اصفهان با ۹ امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد و پالایش گاز ایلام با ۸ امتیاز در موقعیت پنجم جای گرفت. ملوان بندرانزلی هم با ۵ امتیاز و گل زده بیشتر نسبت به پرسپولیس در رتبه ششم نامش به چشم می‌خورد و سرخ‌پوشان پایتخت در رتبه هفتم حضور دارند.



نتایج هفته پنجم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان:



* سپاهان اصفهان ۲ - صفر پرسپولیس تهران



*گل‌گهر سیرجان ۳ – ۴ خاتون بم



*پالایش گاز ایلام ۱ – ۱ ملوان بندرانزلی



*ایستا البرز ۵ – صفر یاسام کردستان



*ایساتیس کران فارس صفر - ۱ آوا تهران