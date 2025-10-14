اتفاق تلخ برای مهاجم تیم ملی فوتبال زنان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان ایران با یکی از حساسترین دیدارهای فصل همراه بود؛ داربی کرمان بین دو تیم گلگهر سیرجان و خاتون بم که با جدال نزدیک و پرگل دو تیم به پایان رسید.
در این دیدار تماشایی شاگردان مرضیه جعفری در تیم خاتون بم موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۳ از سد میزبان خود گلگهر عبور کنند و با وجود داشتن یک بازی کمتر به صدر جدول لیگ برتر صعود کنند اما شادی این پیروزی برای بمیها با یک اتفاق تلخ همراه شد.
در جریان مسابقه نگین زندی مهاجم ملیپوش و بهترین گلزن فصل جدید لیگ برتر زنان در چند صحنه با بازیکنان حریف برخورد داشت و در ابتدای نیمه دوم دچار آسیبدیدگی شد. شدت مصدومیت به حدی بود که زندی با برانکارد از زمین بازی خارج شد.
بر اساس گزارشهای تأییدشده این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب جدی شده و باید مدتی طولانی از میادین دور بماند. پیشبینی میشود دوران نقاهت و بازتوانی او بین ۶ تا ۷ ماه به طول انجامد.
