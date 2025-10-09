فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند پرداخت پاداش به تیم‌های ملی بانوان و انتقادهای مطرح شده گفت: پاداش‌هایی که به تیم‌های بانوان اختصاص می‌یابد بر اساس مقایسه با تیم‌های مشابه در شرایط برابر در نظر گرفته می‌شود و تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.



وی در پاسخ به این پرسش که چرا میزان پاداش‌ها برای تیم‌های بانوان کمتر از مردان است اظهار داشت: معمولاً پرداخت پاداش‌ها در سطح وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک براساس مدال‌آوری‌ست؛ یعنی کسب مدال طلا، نقره یا برنز. در مراحل مقدماتی یا صعودهای مرحله‌ای پاداش‌ها جنبه سلیقه‌ای یا توافقی دارند. ما در فدراسیون هم تلاش می‌کنیم بر اساس همین رویه عمل کنیم.



شجاعی افزود: به عنوان مثال در یکی از تورنمنت‌ها به تیم فوتسال بانوان ۲۵۰ یورو و در مرحله مقدماتی اخیر نیز ۵۰ میلیون تومان پاداش داده شد همان‌طور که به تیم فوتبال ساحلی آقایان نیز در شرایط مشابه همین مبلغ پرداخت شده بود. تلاش ما بر این است که تفاوتی میان تیم‌های آقایان و بانوان قائل نشویم.



او همچنین گفت: در خصوص پاداش تیم ملی فوتسال آقایان که قهرمان آسیا شد و ۱۷۰ میلیون تومان دریافت کرد طبیعتاً رقم بالاتری در نظر گرفته شده چون بحث قهرمانی و افتخار بین‌المللی مطرح بوده اما در مورد تیم‌هایی که هنوز در مراحل مقدماتی هستند پاداش‌ها متناسب با عملکرد و سطح مسابقات پرداخت می‌شود.



نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال درباره شرایط کادر فنی تیم ملی بانوان نیز گفت: مرضیه جعفری به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در حال حاضر بدون دستیار خارجی کار می‌کند. ایشان درخواست آوردن یک مدیر فنی خارجی را مطرح کرده‌اند اما هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.



شجاعی ادامه داد: در حال حاضر گزینه‌های داخلی معرفی شده‌اند. پروانه کران خسروی گزینه مورد نظر هستند. خانم کران خسروی سال گذشته سرمربی تیم‌های پایه بانوان بودند و تجربه خوبی دارند. بررسی‌ها ادامه دارد تا بهترین تصمیم گرفته شود.



نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال درباره کیفیت مسابقات لیگ فوتسال و فوتبال نیز گفت: چند هفته از لیگ فوتبال و فوتسال گذشته و شرایط نسبتاً خوبی داریم. طبیعتاً مثل همیشه برخی تیم‌ها قوی‌تر و برخی ضعیف‌تر هستند. لیگ فوتسال با ۱۲ تیم برگزار می‌شود و هفته سوم را پشت سر گذاشته‌ایم. به نظر می‌رسد با گذشت زمان‌کیفیت بازی‌ها نیز بالاتر برود.



او درباره لیگ فوتبال بانوان نیز افزود: تیم‌هایی مثل پرسپولیس، ایستاد، خاتون بم، گل‌گهر سیرجان و تیم‌های اصفهان رقابت خوبی دارند. این هفته هم خودمان بازی گل‌گهر و بم را از نزدیک تماشا می‌کنیم که یک دربی جذاب کرمانی خواهد بود.