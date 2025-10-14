  1. ورزش
پیروزی تیم خاتون بم در دیدار معوقه لیگ فوتبال زنان

پیروزی تیم خاتون بم در دیدار معوقه لیگ فوتبال زنان

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان خاتون بم برابر آوا تهران خود به برتری دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معوقه از هفته‌های ابتدایی لیگ برتر فوتبال زنان تیم خاتون بم عصر امروز در ورزشگاه کارگران موفق شد با نمایشی پرقدرت تیم آوا تهران را با نتیجه پرگل ۶ بر صفر شکست دهد.

این پیروزی در حالی رقم خورد که خاتونی‌ها ستاره خود نگین زندی را به دلیل مصدومیت رباط صلیبی در اختیار نداشتند.

خاتون بم با کسب این برد رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی خود را در فصل جاری حفظ کرد و با اقتدار کامل در صدر جدول لیگ برتر فوتبال زنان ایستاد.

این تیم اکنون با ۳ امتیاز اختلاف نسبت به رقیبان با آرامش و روحیه‌ای بالا به استقبال تعطیلات فیفادی می‌رود.

