نبرد حساس هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان؛ صدر جدول در خطر یا تثبیت؟

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان کشور در حالی پیگیری می شود که هفته پنجم این رقابتها با برگزاری دیدارهای حساس و تعیینکننده جمعه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد. براساس برنامهریزی سازمان لیگ مسابقات تا پایان هفته پنجم پیگیری میشوند و پس از آن بازیکنان منتخب برای حضور در تیم ملی و آمادهسازی جهت سفر به هند به اردوی ملی ملحق خواهند شد. تیم ملی فوتبال زنان در فیفادی پیشرو دو دیدار تدارکاتی با تیمهای هند و نپال خواهد داشت تا مهیای حضور در بازیهای جام ملتهای آسیا شوند.
هفته چهارم لیگ با هیجان بالایی پیگیری شد و دو تیم کرمانی، گلگهر و خاتون، به روند پیروزیهای خود ادامه دادند. این دو تیم که همواره مدعیان اصلی قهرمانی هستند، با نمایشهای قدرتمند، توجه علاقمندان و کارشناسان فوتبال زنان را به خود جلب کردهاند. حالا در هفته پنجم، داربی کرمان بین این دو تیم برگزار خواهد شد؛ دیداری که میتواند مسیر قهرمانی و صدرنشینی لیگ را تعیین کند.
گل گهر_خاتون؛ نبرد خط حمله و خط دفاع لیگ
گلگهر با چهار برد متوالی و کسب ۱۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تاکنون در فصل جدید ۸ گل به ثمر رسانده است. نقطه قوت شاگردان مریم جهاننجاتی در این فصل دفاع بینقص و عدم دریافت گل است که دروازهبان این تیم مینا نافعی نقش کلیدی در آن ایفا میکند. در سوی مقابل خاتون بم با یک بازی کمتر و ۹ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد و با ثبت ۱۹ گل در سه مسابقه عنوان بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد.
اگرچه خاتون در هفته اخیر اولین گل فصل را دریافت کرد ولی همچنان تیمی هجومی و قدرتمند محسوب میشود. بنابراین داربی هفته پنجم نه تنها حساسیت فنی بالایی دارد بلکه نتایج آن تأثیر مستقیمی بر جدول ردهبندی خواهد گذاشت.
سپاهان_پرسپولیس؛ کار سخت پرسپولیس در خانه حریف
در دیگر بازی مهم هفته سپاهان اصفهان میزبان پرسپولیس تهران است. سپاهان در فصل جاری نمایش معمولی داشته و پس از یک برد و دو باخت تا پایان هفته سوم؛ هفته چهارم را با پیروزی پشت سر گذاشت و به رتبه پنجم جدول صعود کرد. شاگردان بیان محمودی تاکنون برابر گلگهر و پالایش گاز ایلام شکست خوردهاند و مقابل آوا تهران و یاسام کردستان به پیروزی دست یافتهاند. پرسپولیس اما تا اینجای فصل تنها موفق به شکست ایساتیس کران فارس شده و پس از شکست سهگله برابر گلگهر و تساوی در لحظات پایانی هفته چهارم مقابل پالایش گاز ایلام و تساوی برابر ایستا در هفته نخست از ۱۲ امتیاز ممکن فقط ۵ امتیاز کسب کرده است. این کارنامه شرایط سرخپوشان پایتخت را به شکل آشکار در وضعیت بحرانی قرار داده و دیدار مقابل سپاهان آزمونی مهم برای این تیم خواهد بود.
دیگر دیدارهای هفته پنجم
در دیگر مسابقات هفته پنجم سنگین ماشین ایستا البرز میزبان نماینده کردستان خواهد بود. ایستا با هدایت نیلوفر اردلان و با جذب بازیکنان شاخص یکی دیگر از مدعیان قهرمانی لیگ محسوب میشود و پس از کسب دو برد، یک مساوی و یک باخت و با ۷ امتیاز در تعقیب صدر جدول قرار دارد. حریف این تیم نماینده کردستان تاکنون تنها موفق به کسب یک امتیاز شده و در قعر جدول جای دارد؛ دیداری که ایستا میتواند با پیروزی فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد و گام مهمی برای حفظ مدعی بودن بردارد.
دیگر دیدارهای هفته پنجم شامل پالایش گاز ایلام مقابل ملوان بندرانزلی و ایساتیس کران فارس مقابل آوا تهران است. این مسابقات نیز به دلیل جایگاه تیمها در جدول از اهمیت ویژهای برخوردارند و میتوانند معادلات ردهبندی را تحت تأثیر قرار دهند.
با توجه به حساسیت هفته پنجم و نزدیکی فیفادی اکتبر این مسابقات اهمیت دوچندانی دارند؛ چرا که عملکرد بازیکنان در لیگ میتواند در انتخابهای کادرفنی تیم ملی تأثیرگذار باشد. داربی کرمان بین گلگهر و خاتون مسابقهای است که نه تنها جنبه فنی دارد بلکه از نظر روانی نیز برای بازیکنان و مربیان هر دو تیم اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
به طور کلی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان هفتهای تعیینکننده برای مدعیان قهرمانی و تیمهای میانی جدول خواهد بود. نتایج این هفته میتواند هم جایگاه صدرنشینان را تثبیت کند و هم مسیر تیمهای پایین جدولی را روشن سازد. با نزدیک شدن به فیفادی توجه به آمادگی بازیکنان و استفاده از فرصتهای تدارکاتی کلید موفقیت تیمهای ملی و ادامه رقابتهای لیگ خواهد بود.
برنامه هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر زنان به شرح زیر است:
*سنگین ماشین ایستا البرز- نماینده کردستان: ساعت۱۶
*سپاهان اصفهان – پرسپولیس تهران: ساعت۱۶
*پالایش گاز ایلام – ملوان بندرانزلی: ساعت۱۶
*فر ایستاتیس کران فارس – آوا تهران: ساعت۱۶
گل گهرسیرجان – خاتون بم: ساعت۱۶
