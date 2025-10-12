نگاهی به نتایج پرسپولیس زنان؛ از بازگشت پرهیاهو تا نتایج پرچالش

به گزارش خبرنگار مهر، پنج هفته از آغاز لیگ برتر فوتبال زنان گذشته و تیم پرسپولیس برخلاف انتظار روزهای پرنوسان و نهچندان دلچسبی را پشت سر میگذارد. سرخپوشان که پس از حدود پنج دهه دوری از فوتبال زنان دومین فصل حضور خود در سطح نخست را تجربه میکنند هنوز نتوانستهاند آنطور که باید با فضای لیگ برتر و فشار رقابتهای بالای جدول کنار بیایند.
فصل گذشته شاگردان شادی رضایی با قهرمانی در لیگ دسته یک بازگشتی پرهیاهو و امیدوارکننده به سطح اول فوتبال زنان داشتند. تیمی تازهنفس، پرانرژی و با انگیزه که خیلیها تصور میکردند در فصل جدید میتواند ساختار فوتبال زنان را تکان دهد؛ ولی در واقعیت روند پرسپولیس در پنج هفته نخست لیگ برتر نهتنها صعودی نبوده بلکه حتی زنگ خطر برای هواداران این تیم نیز به صدا درآمده است.
پرسپولیس در هفته نخست برابر تیم ایستا تهران در دیداری پرنوسان به تساوی رضایت داد؛ نتیجهای که در ظاهر قابل قبول بود اما نشانههایی از بینظمی در ساختار دفاعی و ناهماهنگی در خط حمله را آشکار کرد. در هفته دوم با پیروزی دو بر صفر مقابل فرا ایساتیس کران فارس به نظر میرسید موتور تیم روشن شده و سرخپوشان در مسیر درست قرار گرفتهاند اما این روند تداوم نداشت.
در هفته سوم پرسپولیس مقابل گلگهر سیرجان با نتیجه سه بر صفر شکست خورد؛ شکستی سنگین که هم از نظر روحی و هم از لحاظ جایگاه در جدول تأثیر منفی گذاشت. تیم در این دیدار نه انسجام دفاعی داشت و نه برنامهای روشن برای حمله؛ عملکرد پرسپولیس در آن بازی بیش از هر چیز ضعف در تجربه و هماهنگی را فریاد میزد.
در هفته چهارم دیدار مقابل پالایش گاز ایلام میتوانست فرصتی برای جبران باشد اما تیم مریم آزمون تنها در دقایق پایانی از شکست گریخت و بازی را به تساوی کشاند. تساویای که بیشتر بوی باخت میداد تا نجات؛ در ادامه و در هفته پنجم نیز شکست برابر سپاهان آنهم در دیداری حساس و حیثیتی اوضاع را پیچیدهتر کرد.
بازی با سپاهان نخستین تقابل رسمی تیمهای زنان دو باشگاه بزرگ و ریشهدار فوتبال ایران بود. دیداری که میتوانست آغاز یک رقابت نمادین در فوتبال زنان باشد اما پایانش کاملاً به سود سپاهان رقم خورد. شاگردان بیان محمودی در روزی که هانیه علیمردانی ستاره زمین بود با دو گل پیروز شدند و سومین برد خود را جشن گرفتند. در مقابل پرسپولیس تنها با ۵ امتیاز از پنج بازی به رده هفتم جدول سقوط کرد؛ جایگاهی که هیچ نسبتی با نام و اعتبار باشگاه ندارد.
واقعیت این است که پرسپولیس زنان هنوز در مرحلهی ساخت و آزمونوخطاست. تیمی که بخش زیادی از بازیکنانش تازهکارند و تجربه حضور در سطح نخست را ندارند. نبود بازیکنان باتجربه در خطوط کلیدی، ضعف در گلزنی و نداشتن تعادل بین خطوط از جمله چالشهایی است که مریم آزمون با آن دستوپنجه نرم میکند. او در گفتوگوهای اخیر خود تأکید کرده که تیمش نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی برسد اما در لیگ فشردهای که هر امتیاز ارزش طلا دارد فرصت برای آزمونوخطا زیاد نیست.
تیمی که پرسپولیس در اختیار دارد نشان میدهد که همینکه سرخپوشان تلاش کنند امتیازهای خود را در لیگ حفظ کنند دستاورد خوبی است. این تیم در حال حاضر شانس واقعی برای مدعی قهرمانی ندارد و در همین پنج هفته نخست مقابل دو تیم مدعی اصلی یعنی ایستا و گلگهر تنها یک امتیاز به دست آورده است. بنابراین حتی در مواجهه با تیمهایی مانند خاتون که از اصلیترین مدعیان قهرمانی هستند نباید انتظار پیروزی از پرسپولیس داشت.
