به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید میلر پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه پرینستون، با اشاره به فشارها و محدودیتهای گسترده علیه نخبگان منتقد صهیونیسم در غرب گفت: من به دلیل انتقادم از صهیونیستها و حمایت از فلسطین از دانشگاه پرینستون اخراج شدم. امروز در انگلستان شاهد حمله مستقیم به دانشمندان و روشنفکران هستیم. در غزه نیز صهیونیستها همه پزشکان، خبرنگاران و مسئولان را هدف ترور قرار دادهاند.
ترور، ابزار کنترل صهیونیستها بر افکار عمومی
میلر با اشاره به سیاست حذف سیستماتیک مخالفان از سوی جریان صهیونیسم افزود: صهیونیستها با سانسور، اخراج کارمندان و سلب مسئولیت از استادان دانشگاهها تلاش میکنند همه عرصههای فکری و رسانهای را کنترل کنند. جامعه انگلیس بهخوبی میداند که در غزه چه اتفاقی میافتد؛ آنان شاهد نسلکشی هستند و میبینند که چگونه همه فلسطینیها در معرض نابودی قرار گرفتهاند.
این پژوهشگر انگلیسی در ادامه خاطرنشان کرد: صهیونیستها پس از سال ۱۹۴۸ میلادی در پی تشکیل اسرائیل بزرگتر بودند و اکنون برای تحقق همین هدف، بخشهایی از غرب آسیا را هدف قرار دادهاند. آنچه امروز شاهدیم، فاز بعدی پروژه اسرائیلیهاست که با هدف سلطه بر منطقه و تبدیل شدن به هژمون غرب آسیا در حال اجراست.
صهیونیستها در حال پاکسازی نخبگان منطقهاند
میلر تاکید کرد: اسرائیلیها حمایت بینالمللی خود را از دست دادهاند و اکنون به سمت حذف نخبگان علمی و فکری منطقه رفتهاند. هدف آنها روشن است؛ نابودی مغزهای متفکر و جلوگیری از رشد تمدنی ملتهای مستقل.
وی با هشدار نسبت به اقدامات آینده رژیم صهیونیستی گفت: شاید در آینده شاهد حمله دیگری به ایران باشیم. اسرائیلیها مسیری را آغاز کردهاند که هدف آن از میان بردن نخبگان و چهرههای مؤثر علمی است. این پروژه در راستای همان طرح خِردکُشی جهانی دنبال میشود.
تمدن غرب آسیا بر محور جمهوری اسلامی ایران استوار است
میلر در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نیز با حمایت از صهیونیستها در حال پیشبرد اهداف خود هستند. تمدن منطقه غرب آسیا بر محور جمهوری اسلامی ایران استوار است و اگر ایران بتواند از این تمدن دفاع کند، قادر خواهد بود در برابر طرحهای سلطهجویانه آنان ایستادگی کند.
