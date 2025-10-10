گستره وسیع «خردکشی» و مروری بر سوابق تاریخی آن

به گزارش خبرگزاری مهر، «یعقوب الصراف» وزیر اسبق محیط زیست و سیاستمدار لبنانی در نشست «خیزش در برابر خردکشی» با اشاره به پیشینه تاریخی هدفگیری علما در تمدنها گفت: من بهصورت مستقیم شاهد ترور شخصیتهای برجسته لبنانی و کشته شدن آنها بودهام. این آغاز یک گسترهٔ خردکشی است؛ پدیدهای که در تمدنهای باستانی مانند بینالنهرین و یونان هم سابقه داشته و حتی در جنگهای اول و دوم هم علمای برجسته به دلیل دانش و ظرفیت پژوهشی که داشتند هدف قرار میگرفتند.
وی توضیح داد: از نظر لغوی، Sophicide یا خردکشی به معنای «قتل حکمت» است - در انگلیسی Sophia به معنای حکمت و پسوند–cide به معنای کشته شدن است. واژههای مشابه مانند «جنوساید» نیز به معنای نسلکشی است. این اصطلاح عمدتاً توسط سرکوبگران برای توجیه سرکوب خصومتهای سیاسی و راهبردی و دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی بهکار میرود.
دامنه قربانیان خردکشی؛ از نظریهپرداز تا رسانهنگار
الصراف دامنه قربانیان خردکشی را گسترده توصیف کرد و گفت: به گمان من این پدیده شامل دانشمندان، نظریهپردازان، ریاضیدانان، پزشکان، مبتکران صنعتی، شخصیتهای نظامی، افراد دارای تحصیلات دکتری و همهٔ فعالان مرتبط مانند مورخان، علما و فیلسوفان میشود. همچنین شامل آن دسته از افرادی است که بر افکار عمومی تأثیر میگذارند؛ مانند سیاستمداران، رهبران مذهبی و اصحاب رسانه. به عبارت دیگر، هر آنچه به حکمت مربوط است میتواند هدف قرار گیرد.
نمونههای معاصر و ایران در معرض توطئهها
وی به تجربههای معاصر اشاره کرد: از جملهٔ کشورهایی که هدف توطئههای گسترده ترور دانشمندان بوده، ایران است. برخی از این توطئهها ناکام ماندند، اما بسیاری نیز به نتیجه رسیدند. بیش از ۱۶ محقق در زمینههای ریاضیات، فیزیک و انرژی هدف قرار گرفتند و این اقدامات مانع از دسترسی ایران به ظرفیتهای پیشرفته و مختلکنندهٔ توان بازدارندگی و توسعهٔ تحقیقات فناورانه شد.
