۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

آیت‌الله کعبی: ترور دانشمندان جنایت علیه بشریت است

آیت‌الله کعبی: ترور دانشمندان جنایت علیه بشریت است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ترور و قتل دانشمندان، جنایت علیه بشریت و حمله به تمدن اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی خود در نشست «خیزش در برابر خِردکُشی» تأکید کرد که شهدای دانشمند هسته‌ای ایران و دیگر دانشمندان برجسته هدف حملات هوایی و اقدامات وحشیانه رژیم‌های استبدادی و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. وی این اقدامات را جنایت علیه بشریت و تهدیدی برای تمدن و نظام الهی اسلام دانست.

تاریخچه حملات به دانشمندان و کتابخانه‌ها

وی با مرور تاریخ، از حمله مغول‌ها به کتابخانه‌های نیشابور و اسکندریه در دوران باستان تا ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و حمله به دانشگاه‌ها یاد کرد. به گفته کعبی، این اقدامات بخشی از تلاش دشمنان برای تضعیف اندیشه اسلامی و نابودی ظرفیت عقلانی امت‌هاست.

کعبی تأکید کرد: جنایت بر علیه دانشمندان، نه تنها جنایت انسانی بلکه خیانت به نظام الهی است. اسلام، به اندازه علم و دانش اهمیت می‌دهد و میزان دینداری به اندازه بهره‌گیری از علم و دانش سنجیده می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود که قتل دانشمندان، پزشکان و پژوهشگران نمونه‌های متعددی از قرن بیستم تا کنون دارد و هدف آن جلوگیری از استقلال فناوری و پیشرفت تمدنی امت‌هاست.

صیانت از دانشمندان و تاسیسات علمی

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت حفظ و صیانت از دانشمندان و مراکز علمی، تلاش می‌کند علم را در خدمت توحید، عدالت و کرامت انسانی قرار دهد. این اقدامات در سه سطح امنیت نرم‌افزاری و سایبری، حفظ داده‌های راهبردی و ترویج فرهنگ علم و عالم انجام می‌شود.

کعبی این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و با استناد به قوانین بین‌المللی، از جمله پروتکل‌های جنگی، میثاق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه دادگاه بین‌المللی، تأکید کرد که نابودی سیستماتیک نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی یک ملت، جنایت جنگی و حمله به تمدن انسانی محسوب می‌شود.

ضرورت شناسایی و پیگیری خردکشی

وی در پایان پیشنهاد کرد که اقدامات علیه دانشمندان باید به‌صورت مستقل در چارچوب اساسنامه‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی شناسایی و پیگیری شود، زیرا خرد و دانش، روح تمدن را حفظ می‌کند و تنها با حفاظت از نخبگان و پژوهشگران، توسعه علمی و تمدنی ممکن خواهد بود.

کعبی سخنرانی خود را با دعای سلامتی و رحمت برای شهدای دانشمند و گرامیداشت مقام آنان به پایان برد و گفت: خرد و دانش انسان‌ها، میراث تمدن بشری است و باید با همه توان از آن حفاظت کرد.

