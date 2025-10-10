به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی خود در نشست «خیزش در برابر خِردکُشی» تأکید کرد که شهدای دانشمند هستهای ایران و دیگر دانشمندان برجسته هدف حملات هوایی و اقدامات وحشیانه رژیمهای استبدادی و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. وی این اقدامات را جنایت علیه بشریت و تهدیدی برای تمدن و نظام الهی اسلام دانست.
تاریخچه حملات به دانشمندان و کتابخانهها
وی با مرور تاریخ، از حمله مغولها به کتابخانههای نیشابور و اسکندریه در دوران باستان تا ترور دانشمندان هستهای ایران و حمله به دانشگاهها یاد کرد. به گفته کعبی، این اقدامات بخشی از تلاش دشمنان برای تضعیف اندیشه اسلامی و نابودی ظرفیت عقلانی امتهاست.
کعبی تأکید کرد: جنایت بر علیه دانشمندان، نه تنها جنایت انسانی بلکه خیانت به نظام الهی است. اسلام، به اندازه علم و دانش اهمیت میدهد و میزان دینداری به اندازه بهرهگیری از علم و دانش سنجیده میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود که قتل دانشمندان، پزشکان و پژوهشگران نمونههای متعددی از قرن بیستم تا کنون دارد و هدف آن جلوگیری از استقلال فناوری و پیشرفت تمدنی امتهاست.
صیانت از دانشمندان و تاسیسات علمی
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت حفظ و صیانت از دانشمندان و مراکز علمی، تلاش میکند علم را در خدمت توحید، عدالت و کرامت انسانی قرار دهد. این اقدامات در سه سطح امنیت نرمافزاری و سایبری، حفظ دادههای راهبردی و ترویج فرهنگ علم و عالم انجام میشود.
کعبی این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و با استناد به قوانین بینالمللی، از جمله پروتکلهای جنگی، میثاقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه دادگاه بینالمللی، تأکید کرد که نابودی سیستماتیک نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی یک ملت، جنایت جنگی و حمله به تمدن انسانی محسوب میشود.
ضرورت شناسایی و پیگیری خردکشی
وی در پایان پیشنهاد کرد که اقدامات علیه دانشمندان باید بهصورت مستقل در چارچوب اساسنامهها و دادگاههای بینالمللی شناسایی و پیگیری شود، زیرا خرد و دانش، روح تمدن را حفظ میکند و تنها با حفاظت از نخبگان و پژوهشگران، توسعه علمی و تمدنی ممکن خواهد بود.
کعبی سخنرانی خود را با دعای سلامتی و رحمت برای شهدای دانشمند و گرامیداشت مقام آنان به پایان برد و گفت: خرد و دانش انسانها، میراث تمدن بشری است و باید با همه توان از آن حفاظت کرد.
