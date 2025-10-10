  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

ژیانگ: غرب به دنبال جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر است

ژیانگ: غرب به دنبال جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر است

پژوهشگر آسیای غربی و آفریقا گفت: غربی‌ها به دنبال انحصار دانش و جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «خیزش در برابر خِردکُشی»، لیانگ ژیانگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات آسیای غربی و آفریقا، با اشاره به سیاست‌های سرکوبگرانه علمی غرب گفت: غربی‌ها به دنبال انحصار دانش و جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: امروز در شرق، دستیابی به فناوری و علم به‌سرعت در حال پیشرفت است. ایران توانسته به دستاوردهای هسته‌ای و علمی مهمی نائل شود و این مسئله برای برخی محافل غربی ناخوشایند است، چراکه با تصور آنان از نظم دانشی جهانی در تضاد قرار دارد.

این پژوهشگر چینی تأکید کرد: کشورهای جنوب جهانی باید همکاری‌های علمی خود را گسترش دهند و در عین حال، مدیریت سیاسی این ارتباطات را در دست بگیرند. ایران با اتکا به سیاست تاب‌آوری و استقلال علمی خود توانسته در مسیر پیشرفت فناوری و علوم گام‌های مؤثری بردارد.

کد خبر 6617995
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها