ژیانگ: غرب به دنبال جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «خیزش در برابر خِردکُشی»، لیانگ ژیانگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات آسیای غربی و آفریقا، با اشاره به سیاست‌های سرکوبگرانه علمی غرب گفت: غربی‌ها به دنبال انحصار دانش و جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: امروز در شرق، دستیابی به فناوری و علم به‌سرعت در حال پیشرفت است. ایران توانسته به دستاوردهای هسته‌ای و علمی مهمی نائل شود و این مسئله برای برخی محافل غربی ناخوشایند است، چراکه با تصور آنان از نظم دانشی جهانی در تضاد قرار دارد.

این پژوهشگر چینی تأکید کرد: کشورهای جنوب جهانی باید همکاری‌های علمی خود را گسترش دهند و در عین حال، مدیریت سیاسی این ارتباطات را در دست بگیرند. ایران با اتکا به سیاست تاب‌آوری و استقلال علمی خود توانسته در مسیر پیشرفت فناوری و علوم گام‌های مؤثری بردارد.