به گزارش خبرگزاری مهر، «تیم اندرسون» استاد اقتصاد سیاسی از استرالیا در نشست «خیزش دربرابر خردکشی» با تحلیل ابعاد تروریسم در کشورهای غربی به سخنرانی پرداخت.
مشروح سخنان این تحلیلگر اقتصاد سیاسی یه شرح زیر است:
همکاران گرامی، دانشمندان و مدافعان حرمت علم، زنگ خطر باید برای همه ما به صدا درآید. ایالات متحده آمریکا دیگر پیشرو در فناوری یا تولید در جهان نیست؛ این را میدانیم. اما این کشور همچنان در حوزههای مالی از طریق هژمونی دلار و در زمینه رسانه و پروپاگاندا تسلط دارد. به همین دلیل، شاید جای تعجب نباشد که پس از قتل حدود ۲۰ دانشمند ایرانی در جنگ اسرائیل در ژوئن سال جاری، وقتی به منابع آمریکایی نگاه میکنیم، با سازمانی به نام «مؤسسه علم و امنیت بینالمللی» مواجه میشویم—یک سازمان بهاصطلاح غیردولتی مستقر در واشنگتن—که این قتلها را بهعنوان گامی به سوی صلح و امنیت جهانی ستایش میکند.
این مؤسسه، که به اختصار «isis» نامیده میشود، ادعا میکند که قتل این ۲۰ دانشمند، که به دروغ متهم به ساخت تسلیحات هستهای شدهاند، ایران را از تخصص غیرقابل جایگزین در غنیسازی اورانیوم و تجربه مدیریتی دشوار محروم کرده است. این سازمان خود را مستقل معرفی میکند و مدعی پیگیری دو هدف والاست: یکی، ترویج صلح بینالمللی و دیگری، تدوین استراتژیهای معتبر برای حل مشکلات امنیتی آمریکا، منطقهای و جهانی. در این زمینه، باید گزارش کنم که ماه گذشته، در سپتامبر ۲۰۲۵، افتخار حضور در تهران را داشتم. خانه پروفسور احمد رضا ذوالفقاری داریانی، فیزیکدان برجسته هستهای، را دیدم.
در آنجا، در اولین روز حمله غافلگیرانه اسرائیل در ژوئن، پروفسور، تمام اعضای خانوادهاش و چهار خانواده همسایه در یک حمله ویرانگر کشته شدند. این همان چیزی است که نهادهای علمی در واشنگتن، که ظاهراً نگهبانان دانش هستند، امروزه از آن حمایت میکنند.
ما نهتنها با این حملات مرگبار علیه دانشمندان، روشنفکران مستقل و افرادی که در راستای منافع ملی خود به دنبال پیشرفت علمی هستند، مقابله میکنیم، بلکه کل این فرآیند بهعنوان یک فریب «تسلیحات کشتار جمعی» هدف قرار گرفته تا حملات علیه ایران را توجیه کند. علاوه بر این خشونتها، ما با ماشین پروپاگاندای بیرحمی مواجه هستیم که چنین وحشیگریهایی را عادیسازی میکند. به همین دلیل است که من کاملاً از این پروژه حمایت میکنم: مقابله با تروریسم علمی و انحصارطلبی، تضمین ایمنی و آزادی دانشمندان و خانوادههایشان، رد انحصارهای علمی و تضمین ارتباطات علمی. اینها اصولی هستند که در جهان امروز باید بدیهی تلقی شوند، نه اینکه رژیم اسرائیل—این رژیم نسلکش، دولت هستهای یاغی—را که در حال انجام نسلکشی در غزه و لبنان است و ادعای ترویج صلح و امنیت منطقهای دارد، عادیسازی کنیم.
برای درهم شکستن این تظاهر، بهویژه انحصار پروپاگاندای ایالات متحده، نیازمند همکاری بیسابقهای در میان رسانههای مستقل و ملتهای آزاده جهان هستیم. ایالات متحده، اگرچه در حال افول است، همچنان در شکلدهی به روایتها بسیار قدرتمند است—جنگهای تجاوزکارانه را با پوشش اهداف اخلاقی، چه از طریق بهانههای تکراری «تسلیحات کشتار جمعی» و چه توجیهات جدید برای سلطه، توجیه میکند.
بیایید ما در تهران جرقه یک بیداری جهانی را بزنیم.
